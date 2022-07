In casa Inter si continua a lavorare in questa sessione di Calciomercato e la priorità va alle cessioni visto che c'è la necessità di sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e fare cassa per far quadrare i conti. Proprio per questo sembrava scontata la cessione di un big, che era stato individuato in Milan Skriniar, ma il Paris Saint Germain non ha voluto, almeno per il momento, arrivare ai 70 milioni di euro richiesti dalla società nerazzurra. Per questo potrebbe partire un altro big, individuato in Denzel Dumfries, che ha diversi estimatori.

Tra questi c'è il Manchester United di Ten Hag, che avrebbe fatto il nome proprio dell'esterno suo connazionale per rinforzare gli esterni dei Red Devils.

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante per completare il reparto avanzato. Viste le difficoltà riscontrate per il ritorno di Alvaro Morata, la società bianconera sta sondando piste alternative. Una di queste porterebbe a Luis Muriel, che è pronto a lasciare l'Atalanta per una nuova avventura professionale, e anche la Dea sarebbe disposta a lasciarlo partire.

Manchester United su Dumfries

Visto che il Paris Saint Germain ha deciso di non alzare la propria offerta per Milan Skriniar, ora non è da escludere che l'Inter possa prendere in considerazione la partenza di un altro big.

I nerazzurri devono realizzare il famoso attivo di 60 milioni di euro sul mercato entro giugno 2023, ma i dirigenti vorrebbero portarsi avanti e avvicinarsi almeno già questa estate per non ritrovarsi in una posizione di svantaggio in sede di trattative tra qualche mese.

Un altro nome che sembra essere molto attivo sul mercato è quello di Denzel Dumfries.

L'esterno olandese, arrivato con il difficile compito di non far rimpiangere Hakimi, e costato meno di 15 milioni di euro, ha conquistato tutti attirando l'attenzione su tutti del Manchester United. I Red Devils avrebbero già fatto un sondaggio con la società nerazzurra su indicazione del nuovo tecnico, Ten Hag. Inter che ha aperto ad una trattativa ma ha fatto sapere al club inglese che non si tratterà a cifre inferiori ai 45-50 milioni di euro.

Se il Manchester asseconderà tale richiesta allora Dumfries potrebbe lasciare Milano, altrimenti la permanenza sarà quasi scontata.

Juventus su Muriel

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante per completare il reparto avanzato. Si cerca una pedina che possa giocare sia sull'esterno, sia come alternativa a Vlahovic e, dato che ci sono difficoltà per arrivare nuovamente a Alvaro Morata, il nome finito nel mirino della società bianconera sarebbe quello di Luis Muriel. Rispetto ad un anno fa l'Atalanta è maggiormente disposta a trattare la cessione dell'attaccante colombiano con una richiesta anche bassa, tra i 10 e i 12 milioni di euro. Non è da escludere, però, che si possa trattare uno scambio con Luca Pellegrini.