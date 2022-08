In questa estate il nome di Sergej Milinkovic-Savic è stato spesso accostato alla Juventus. La società bianconera, però, ha preferito puntare sul ritorno di Paul Pogba, anche perché la Lazio chiede cifre molto alte per il giocatore serbo. D'altronde, non è mai facile trattare con il presidente biancoceleste Lotito.

Dell'interesse della Juventus per Milinkovic-Savic ne ha parlato anche il suo agente Mateja Kezman al Corriere dello Sport: "Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato". Il procuratore ha poi aggiunto che, nonostante ciò, il prezzo del centrocampista balcanico è troppo alto per il club torinese.

Per la Juventus è difficile arrivare a Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic piace da tempo alla Juventus, ma la società bianconera non è mai riuscita ad imbastire una trattativa per l'elevato costo del cartellino. Di conseguenza, i dirigenti della società piemontese hanno preferito virare su altri profili.

L'interesse dei bianconeri per il centrocampista della Lazio è stato confermato dal suo agente Kezman, il quale ha rimarcato come finora la trattativa non sia mai decollata per questioni economiche: "La realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti".

A questo punto resta da capire se nelle prossime sessioni di mercato la Juventus proverà a farsi avanti concretamente per Milinkovic-Savic, oppure se quello della società del presidente Agnelli resterà un sogno irrealizzabile.

La Juventus cerca un centrocampista

Queste sono le ultime ore di mercato per le società di Serie A. Tutti i club stanno lavorando intensamente per mettere a segno gli ultimi colpi e per piazzare i giocatori in uscita. Tra le compagini più attive c'è proprio la Juventus.

I bianconeri hanno deciso di dare il via libera al passaggio di Nicolò Rovella al Monza.

Questo lascia presagire che la Juventus possa essere vicina ad un acquisto in mezzo al campo. L'obiettivo sarebbe sempre Leandro Paredes, anche se ancora non ci sarebbe l'accordo con il Paris Saint-Germain.

Rovella, invece, andrà al Monza in prestito secco per un anno. Dunque, quello del centrocampista classe 2001 è solo un arrivederci alla Juventus.

Mercoledì 31 agosto il giocatore sosterrà le visite mediche con i brianzoli.

La Juventus, nel frattempo, starebbe cercando di collocare altrove anche Arthur e Nicolò Fagioli. Quest'ultimo potrebbe tornare alla Cremonese in prestito. Il brasiliano invece piace allo Sporting Lisbona che, però, avrebbe chiesto al club torinese di pagare per intero l'ingaggio del centrocampista ex Barcellona.