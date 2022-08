La Juventus in questa stagione avrà come secondo portiere ancora Mattia Perin, che di recente è stato intervistato dall'emittente Dazn. Nell'occasione il calciatore ha sottolineato come il nuovo campionato appena iniziato sia competitivo e come ci siano tante squadre attrezzate per vincere.

Parlando di sé stesso, invece Perin ha dichiarato: "Credo di aver fatto bene a rimanere alla Juventus. Nel 2014 ho avuto la possibilità di andare al Bayern Monaco, con la testa che ho sarei andato ma c'era Neuer e avevo 20 anni".

Il portiere ha poi spiegato il motivo per cui ha deciso di rimanere alla Juventus nonostante sia il secondo di Szczesny: tale scelta è stata fatta nella consapevolezza che alla Juventus può lottare per vincere qualche trofeo. Il rischio - a detta di Perin - è in alternativa che avrebbe potuto giocare anche centinaia di partite in Serie A senza però avere la possibilità di vincere.

La scelta di Perin accettare il ruolo di secondo portiere alla Juventus

"Avrei potuto finire la carriera con 400-500 presenze in Serie A, ma senza aver mai giocato partite che pesano o lottato per vincere trofei", sono queste le dichiarazioni di Mattia Perin in merito alla decisione di accettare l'offerta della Juventus, pur essendo consapevole di dover fare il secondo portiere.

Il giocatore ha aggiunto: "Grazie alla scelta che ho fatto ho avuto la possibilità di giocare due finali la scorsa stagione, che se le abbiamo perse". Proseguendo: "Preferisco farmi trovare pronto in un club come la Juventus, piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per niente".

Una scelta ambiziosa quella del portiere, rimasto alla Juventus per cercare di vincere competizioni.

Ora Perin cercherà di dare il suo contributo in questa nuova stagione, nella quale ha già giocato da titolare nelle due prime giornate di campionato in sostituzione dell'infortunato Szczesny.

Il portiere Perin ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2025

Mattia Perin era in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, ma ha poi prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025.

Il portiere ha accettato un ingaggio minore rispetto a quello del precedente contratto, andando a guadagnare circa 1,5 milioni di euro a stagione. Una scelta particolarmente gradita dalla società bianconera, che ha dimostrato di stimare professionalmente e umanamente il giocatore.