La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. Dopo aver regalato rinforzi importanti con i vari Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer la società bianconera potrebbe rinforzarsi con almeno altri quattro giocatori. Servono rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato ma potrebbero arrivare anche un difensore centrale e un terzino. In questo momento però la società bianconera starebbe lavorando soprattutto per il centrocampo, considerando l'infortunio al menisco per Pogba. Se dovesse partire Arthur Melo potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

A tal riguardo il preferito è Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, un giocatore che possa incrementare in maniera importante la qualità della rosa bianconera. A tal riguardo diverse notizie di mercato confermano l'interesse della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e come sottolinea Massimo Zampini, ci sarebbe un agreement fra il giocatore la società laziale per un suo addio in caso di arrivo di offerta importante. Offerta che potrebbe essere quantificata a circa 65 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità di un inserimento di contropartite tecniche gradite.

Il centrocampista Milinkovic-Savic vorrebbe trasferirsi alla Juventus

''Lui vuole la Juve: c’è un agreement con Lotito, il base al quale se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe partire. 60-65 milioni? Può darsi, ho la sensazione che alla Lazio piacciano profili come Fagioli o Rovella: calciatori dallo stipendio basso, futuribili e forti''.

Queste le dichiarazioni di Massimo Zampini a Juventibus, secondo il noto opinionista tifoso della Juventus la società vorrebbe Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Lazio con un'offerta da circa 65 milioni di euro. Potrebbero essere inseriti anche dei giocatori per attutire l'esborso economico in cash. Alla Lazio piacciono Niccolò Rovella e Niccolò Fagioli.

Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe anche un'intesa economica fra il giocatore e la società bianconera sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare il settore avanzato. Potrebbe arrivare un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche supportarlo. Il preferito rimane Alvaro Morata, ma l'Atletico Madrid lo valuta almeno 30 milioni di euro. Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Timo Werner, che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito.