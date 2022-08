La Juventus è attesa da settimane interessanti per il Calciomercato. Mancano ancora diversi rinforzi per migliorare una rosa che ha bisogno soprattutto di giocatori a centrocampo e nel settore avanzato. In difesa, invece, la situazione è numericamente migliore, anche se le prestazioni di Alex Sandro sulla fascia sinistra difensiva non hanno dato grandi garanzie, almeno nelle prime amichevoli estive. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che in questo momento si sta dedicando anche alle cessioni. Si sta definendo la partenza di Arthur Melo, vicino al Valencia dove dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso più diritto di riscatto.

La Juventus dovrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio, considerando che il giocatore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Potrebbe partire anche Adrien Rabiot. In tal caso, la Juventus potrebbe acquistare non solo un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento. A tal riguardo si parla dell'arrivo di Leandro Paredes: l'argentino potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. In tal caso, però, dovrebbe prima prolungare il contratto con il Paris Saint Germain, considerando che è in scadenza a giugno 2023. L'altro acquisto per il centrocampo potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, per il quale arrivano conferme in merito ad un interesse della società bianconera.

Potrebbero arrivare Paredes e Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti. Oltre a Leandro Paredes, che potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro, la società bianconera starebbe valutando anche una mezzala d'inserimento come Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe cercare di acquistarlo in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni.

L'eventuale arrivo del giocatore sarebbe importante, anche perché il recupero di Pogba potrebbe essere gestito nella prima parte di stagione. Il francese ha deciso di non intervenire sul menisco e farà una terapia conservativa. Questo significa che difficilmente giocherà gran parte dei match nei primi tre mesi di stagione, in cui la Juventus dovrà disputare 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da rinforzi anche per il settore avanzato. Potrebbe arrivare un giocatore di fascia ed un vice Vlahovic. I nomi graditi sono quelli di Filip Kostic, giocatore dell'Eintracht Francoforte, e Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni.