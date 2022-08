La Juventus ha iniziato la stagione con una vittoria importante contro il Sassuolo. 3 a 0 il risultato finale che conferma come i bianconeri siano partiti bene. C'è ancora molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri, che però non potrà schierare almeno fino ad inizio settembre due dei principali acquisti del Calciomercato estivo. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria, il francese come è noto si è infortunato al menisco negli Stati Uniti. Ha giocato l'amichevole contro Chivs Guadalajara ma in un allenamento ha rimedito il problema al menisco.

Decisa la terapia conservativa, dovrebbe rientrare contro la Salernitana l'11 settembre. Diversa è la situazione dell'argentino, che ha avuto un problema muscolare all'adduttore. Dovrebbe recuperare in 25 giorni, una situazione che ha suscitato molto clamore mediatico fra gli addetti ai lavori e fra i tifosi bianconeri. Sui social in tanti hanno criticato la preparazione fisica della rosa bianconera, sottolineando come la Juventus sia una delle società che ha più subito problemi muscolari nonostante la stagione sia appena iniziata. Per molti bisognerà fare una valutazione sul lavoro effettuato dai giocatori. Evidente anche il riferimento a Matthijs de Ligt, che sta facendo degli allenamenti extra per stare al livello dei suo compagni di squadra al Bayern Monaco.

I tifosi criticano la preparazione fisica dopo gli infortuni nella rosa bianconera

'Se uno si infortuna alla prima partita non c’è altra colpa se non quella della preparazione atletica, poche scuse. De ligt è ancora lì che deve fare allenamenti extra per essere al livello di quelli del Bayern Monaco'. Questo uno dei post su Twitter di un utente, che sottolinea come a sua detta ci sia un problema nella preparazione fisica nella Juventus.

Un altro utente ha scritto: 'Non riesco davvero a capire come una società come la Juve non riesca ad affrontare il problema preparazione, troppi e tutti ingiustificabili. solo 3 partite l’anno scorso, arriva da noi e alla prima si infortuna'. Parole importanti che confermano come non ci sia fiducia nello staff di preparatore atletici della rosa bianconera.

Uno dei più criticati di questa stagione è Folletti, responsabile della preparazione fisica dei giocatori. Come è noto oltre a Pogba e Di Maria attualmente non è disponibile Szczesny, che ha avuto un problema muscolare e potrebbe rientrare a fine agosto.

Di Maria potrebbe rientrare per la prima giornata del girone di Champions League

Il giocatore Angel Di Maria ha subito un problema all'adduttore e dovrebbe rientrare in 25 giorni. Questo significa che salterà in match contro la Sampdoria, la Roma, lo Spezia, per ritornare nella prima giornata del girone di Champions League prevista il 6 o il 7 settembre.