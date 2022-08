La Juventus è una delle società più attive sul mercato in queste settimane. Si lavora non solo alle cessioni ma anche agli acquisti, e dopo Kostic potrebbe arrivare un vice Vlahovic. Uno dei preferiti sarebbe Memphis Depay, le ultime notizie di mercato confermano come l'olandese stia lavorando alla rescissione di contratto con la società spagnola. Questo significa che il giocatore potrebbe arrivare nella società bianconera a parametro zero. Si parla già di un contratto fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Depay può sostituire Vlahovic ma anche supportarlo essendo bravo a giocare a supporto di una punta centrale.

A parlare del possibile arrivo di Depay a Torino è stato Marco Guidi sul suo profilo Twitter. Il giornalista sportivo ha scritto: 'In realtà ad Allegri non piacciono Depay e Chiesa'. Parole importante quelle del giornalista sportivo che hanno trovato la risposta di un utente che ha scritto: 'Ma ti ha chiamato Allegri per dirtelo, perché devi scrivere falsità gratuite'. Guidi ha aggiunto: 'Falsità gratuite... Tu sai che Allegri impazzisce per Depay o Chiesa? Io so che non è così. E non mi sembra ci sia niente di male, ogni allenatore ha suoi gusti e sue tipologie di giocatori preferite, ciò non vuol dire che non usi anche altri in campo'.

I giocatori Depay e Chiesa non piacerebbero ad Allegri

Il giornalista sportivo Marco Guidi è stato protagonista di un tweet che ha suscitato molto clamore mediatico negli ultimi giorni.

Ha scritto che Allegri non reputa Depay e Chiesa suoi giocatori ideali ma questo non significa che non li schiererebbe titolari in una sua Juventus. Parole che hanno trovato la risposta di diversi utenti, uno su tutti gli ha scritto ironicamente se fosse stato Allegri a confermare a Guidi il fatto che non li piacciano i giocatori prima menzionati.

Difficile pensare che la Juventus vada ad ingaggiare l'olandese senza il benestare del tecnico toscano. A proposito di Depay sarebbe vicina la rescissione contrattuale con il Barcellona. Questo significa che potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di Leandro Paredes ma l'argentino potrebbe essere annunciato una volta che saranno definite diverse cessioni a centrocampo. A tal riguardo oltre ad Adrien Rabiot, che sarebbe vicino al Manchester United, potrebbe partire anche Niccolò Rovella. Per il centrocampista ex Genoa si parla di un possibile prestito al Monza. Nella società lombarda avrebbe la possibilità di giocare titolare e di fare il definitivo salto di qualità. La Juventus ha fiducia del giocatore, non è un caso che si parli di prestito senza eventuale diritto di riscatto.