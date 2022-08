In questi ultimi giorni di Calciomercato la Juventus sta cercando un rinforzo a centrocampo e starebbe valutando il profilo di Tomas Soucek del West Ham, anche se difficilmente dovrebbe arrivare in questa finestra estiva di trattative che sta per concludersi.

Nel frattempo Milinkovic-Savic della Lazio, accostato da tempo alla Vecchia Signora, potrebbe rinnovare con i biancocelesti.

Calciomercato Juventus, per il centrocampo si starebbe valutando il profilo di Soucek del West Ham

La Juventus a centrocampo sta cercando un rinforzo last minute e il profilo caldo ormai da settimane sarebbe quello di Leandro Paredes.

Tuttavia le parole del tecnico del PSG Galtier rilasciate in conferenza stampa lasciano intendere che la trattativa è ancora in corso: "Sono al corrente delle trattative con i bianconeri, ma per me è ancora a disposizione. Finora non c'è nulla di fatto per Paredes con la Juventus, quindi contro il Monaco conto su di lui".

Intanto il vicepresidente della Vecchia Signora Pavel Nedved sognerebbe di portare alla Continassa Tomas Soucek. Mediano ceco classe '95 che viene considerato uno dei pezzi pregiati del West Ham, che lo valuterebbe una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una somma elevata, che potrebbe far slittare l'assalto al giocatore magari a una delle prossime finestre di calciomercato.

Juve, la suggestione Milinkovic-Savic si starebbe allontanando: potrebbe rinnovare con la Lazio

La Juventus, da diverse sessioni di calciomercato, starebbe provando ad acquisire Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista "tuttofare" della Lazio. Le trattative fra la compagine bianconera e quella biancoceleste si sarebbero però sempre arenate sulle alte richieste fatte da Claudio Lotito che, anche in questa finestra estiva, non avrebbe fatto sconti, chiedendo 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del "Sergente".

Viste le somme in ballo elevate, la Vecchia Signora dunque, si sarebbe defilata anche questa volta e il calciatore serbo, in scadenza nel 2024 va incontro al suo penultimo anno di contratto.

Secondo il Corriere dello Sport, quindi, il piano della dirigenza biancoceleste per non rischiare di perdere il classe '95 a parametro zero, sarebbe quello di proporgli un rinnovo di contratto con lo stipendio ritoccato verso l'alto.

Qualora il giocatore non volesse continuare la propria avventura con la Lazio, il suo futuro, secondo lo stesso Maurizio Sarri, potrebbe essere all'estero: "Parlando col presidente Lotito mi sono convinto che se Milinkovic-Savic va via, cosa non facile dopo le parole che ho sentito da lui, non andrà in Italia."