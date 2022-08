La Juventus, domani 27 agosto, sarà in campo per affrontare la Roma. Per questo match, in casa bianconera, c'è qualche dubbio di formazione. Infatti, Massimiliano Allegri non avrà Leonardo Bonucci che non ha ancora recuperato. Dunque, il capitano della Juventus, contro la Roma, non ci sarà. Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione in tutti i reparti. Ma il tecnico livornese, per questa partita, spera di avere a disposizione Arek Milik. Se il numero 14 della Juventus avrà il nullaosta, potrebbe essere anche titolare. Infatti, Massimiliano Allegri ha annunciato che potrebbe lanciare fin dal primo minuto Milik: "Visto che non ho ancora deciso la formazione, magari domani lo faccio giocare dall'inizio".

Tanti dubbi per la Juventus

La Juventus, questa mattina 26 agosto, si è allenata alla Continassa. Ma Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione. La sensazione è che il tecnico livornese possa proporre qualche sorpresa. La prima potrebbe essere quella di inserire subito tra i titolari Arek Milik. Il numero 14 juventino potrebbe giocare al fianco di Dusan Vlahovic. Ma la decisione finale potrá arrivare solo a poche ore dalla gara contro la Roma poiché si attende il nullaosta per poter schierare Milik. Se arriverà il via libera, il polacco sarà a disposizione, altrimenti non ci sarà. Perciò bisognerà aspettare domani, 27 agosto. Ma la possibilità che Milik sia titolare sembra essere concreta.

Inoltre, resta da capire chi giocherà a centrocampo. Infatti, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha sottolineato che, in caso di utilizzo di Nicolò Rovella, a quel punto, Manuel Locatelli potrebbe agire come mezzala: "Se giocherà Rovella lui può fare tranquillamente la mezzala destra". Dunque, Allegri potrebbe schierare un centrocampo formato da Locatelli, Rovella e Rabiot.

Ma attenzione anche alla possibilità di vedere una Juventus con un modulo diverso. Ma ogni decisione verrà presa solo dopo la rifinitura di domani mattina.

Bonucci out

La Juventus, per la gara contro la Roma, sperava di poter recuperare Leonardo Bonucci. Ma il capitano della Juventus non sarà a disposizione. La sensazione è che toccherà ancora a Rugani.

Lo stesso Allegri ha sottolineato che il difensore toscano gli dà ampie garanzie: "Daniele è un giocatore affidabile, so il valore che ha e quando fa quelle prestazioni sono contento". Dunque, è possibile che Rugani venga confermato al fianco di Gleison Bremer. Inoltre, Massimiliano Allegri ha spiegato che ci sono buone notizie sul recupero di Angel Di Maria: "Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra. L'obiettivo è Firenze". Quindi il numero 22 juventino potrebbe essere a disposizione per la gara contro la Fiorentina del 3 settembre.