La Juventus, nelle prossime settimane, si preparerà in vista della gara contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri per questa sfida avrà già sette defezioni. Infatti, mancheranno gli infortunati Federico Chiesa, Kaio Jorge, Weston McKennie, Marley Akè e Paul Pogba. A loro si aggiungono le assenze degli squalificati Moise Kean e Adrien Rabiot. Inoltre, per la prima sfida di campionato bisognerà capire quali sono le condizioni di Wojciech Szczesny e Mattia De Sciglio. Il portiere bianconero dovrebbe essere a disposizione poiché ha riportato un affaticamento all'adduttore e sembra possa farcela.

Nelle prossime ore, però, verrà sottoposto ad accertamenti e si capirà qualcosa in più. Mentre per quanto riguarda Mattia De Sciglio, non si sa quali siano le sue condizioni. Il numero 2 juventino non ha preso parte alla tournée americana a causa di un problema fisico. La Juventus non ha comunicato i tempi di recupero di De Sciglio perciò al momento resta un'incognita.

Difficile ipotizzare una formazione

Mancano circa due settimane all'esordio in campionato de!la Juventus, ma ancora non è possibile ipotizzare una possibile formazione in vista della gara contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri non avrà a disposizione 7 giocatori ai quali vanno aggiunti i dubbi Szczesny e De Sciglio. Qualora anche questi due calciatori dovessero dare forfait le assenze salirebbero a 9.

Inoltre, il mercato della Juventus è ancora in divenire. In attacco ci sono a disposizione solo due giocatori che sono Angel Di Maria e Dusan Vlahovic perciò, per formare un tridente bisognerà spostare in avanti Cuadrado. Dunque, servirà un innesto dal mercato per il quale ci sarebbero tante idee ma nulla di concreto. A centrocampo le cose non vanno meglio: McKennie stará fermo 3 settimane, Pogba è a Lione per il consulto specialistico e ancora non si sa quando rientrerà, ma comunque il 15 agosto sarà out.

Alle loro assenze su aggiungerà la defezione dello squalificato Rabiot. Perciò, al momento, i titolari a disposizione sono solo Denis Zakaria e Manuel Locatelli. Dunque, se non arriverà nulla dal mercato, contro il Sassuolo toccherà ad un giovane tra Miretti, Fagioli e Rovella. Adesso non resta che attendere di capire quali saranno le prossime mosse di mercato della Juventus che al momento deve fare i conti con gli infortuni e le settimane a disposizione della dirigenza per consegnare la squadra pronta per l'inizio del campionato sono sempre meno.

Si aspettano novità dal mercato

La speranza dei tifosi della Juventus è che da qui al 15 agosto, la società possa mettere a segno qualche altro colpo di mercato. Infatti, la sfortuna si è accanita con i centrocampisti bianconeri visto che gli infortuni di McKennie e Pogba hanno una grande componente di sfortuna. La Juventus, però, perde qualità e soprattutto gol, visto che l'americano e il francese sono due giocatori molto efficaci in zona gol. Anche in attacco la situazione non è delle migliori visto che ci sono a disposizione solo Angel Di Maria e Dusan Vlahovic e per completare un tridente bisognerà adattare Juan Cuadrado sulla sinistra. Adesso si spera che possa arriva un vice di DV9 e un esterno che possa agire in sostituzione di Chiesa.