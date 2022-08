La Juventus, nelle scorse ore, è tornata a Torino dopo aver concluso la tournée americana. I bianconeri adesso si godranno qualche giorno di vacanza. La Juventus si ritroverà alla Continassa mercoledì 3 agosto e alla ripresa si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha saltato la gara contro il Real Madrid a causa di un affaticamento all'adduttore. Il problema di Szczesny non sembra essere particolarmente grave, comunque mercoledì 3 agosto, farà un test per verificare se sente ancora dolore, questo consentirà di capire quando tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Qualora Szczesny dovesse sentire ancora un fastidio muscolare, a quel punto salterebbe il vernissage di Villar Perosa del 4 agosto e resterebbe in dubbio per la gara contro l'Atletico Madrid del 7 agosto.

La Juventus è a riposo

La Juventus, dopo dieci giorni di tournée americana, è rientrata in Italia e adesso per i bianconeri è tempo di staccare un po' la spina.

Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi e la ripresa è fissata per la giornata di mercoledì 3 agosto. La Juventus inizierà a preparare i prossimi appuntamenti che li porteranno al via del campionato. I bianconeri, il 4 agosto saliranno in Val Chisone per il classico appuntamento di Villar Perosa. Non prenderanno parte a questa sfida Weston McKennie, Paul Pogba e appuntamento forse Wojciech Szczesny.

Intanto Paul Pogba è atteso a Lione per il consulto specialistico con Bertrand Sonnery-Cottet. Weston McKennie, invece, ha riportato una lussazione alla spalla e potrebbe star fermo per circa un mese. Adesso, la Juventus dovrà concentrarsi in vista dell'inizio del campionato visto che mancano 14 giorni al match contro il Sassuolo.

Per arrivare al meglio a questa gara, i bianconeri saranno in campo domenica 7 agosto a Tel Aviv per sfidare l'Atletico Madrid.

I bianconeri dal 3 al 6 agosto si alleneranno al JTC. Poi sabato, dopo l'allenamento, la squadra lascerà Torino proprio per spostarsi a Tel Aviv.

Intanto Allegri aspetta rinforzi

Mentre la squadra si gode qualche ora di vacanza, la dirigenza bianconera lavora sul mercato.

Infatti, la rosa deve essere ancora completata visto che mancano un centrocampista e un'attaccante. Non è da escludere un doppio intervento in mediana, ma questo dipenderà dai tempi di recupero di Paul Pogba. Se lo stop per il francese sarà di circa cinque mesi, inevitabilmente, la Juventus dovrà tornare sul mercato per cercare un giocatore che possa sostituirlo.