Il mercato dell'Inter gira attorno alla possibile conferma di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è nel mirino di Chelsea e Manchester United, che potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri.

Inter, Odriozola nel mirino per la fascia

In caso di cessione da parte dell'ex Psv, la società nerazzurra sta lavorando e individuando i possibili sostituti. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Alvaro Odrizola, che dopo la buona stagione alla Fiorentina è ritornato al Real Madrid di Carlo Ancelotti come alternativa al totem Carvajal.

Nonostante ciò, l'esterno spagnolo non ha convinto Re Carlo e la dirigenza dei Blancos e per questo dovrebbe lasciare Madrid a titolo definitivo. L'Inter sta monitorando la situazione e vorrebbe il terzino in prestito, mentre i Merengues vorrebbero monetizzare la cessione dell'ex Fiorentina che viene valutato non meno di 20 milioni di euro.

Odriziola non è il solo nome sul taccuino dei nerazzurri che guardano con molto interesse anche alla situazione di Filip Kostic che nonostante il forte interesse del West Ham resta in orbita Inter. L'Eintracht di Francoforte che non è riuscito a trattenere il serbo, potrebbe decidere di cederlo di fronte ad un'offerta attorno ai 15 milioni di euro visto il contratto in scadenza.

Oltre a profili internazionali, l'Inter valuta anche nomi di giovani che militano nel campionato italiano come Destiny Udogie e Wilfried Singo. Il terzino ivoriano del Toro è uno dei punti fermi dello scacchiere di Juric e solo di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 30 milioni di euro potrebbe partire. Più facile arrivare all'esterno italiano dell'Udinese, che viene valutato 20 milioni di euro e che sarebbe nel mirino di Juventus e Lazio.

Inter, Arsenal e Chelsea su Casadei

Cesare Casadei è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter. Il 17enne centrocampista sarebbe nel mirino di alcuni top europei, in particolare di Premier League.

Oltre al Chelsea che avrebbe presentato un'offerta attorno ai 7-8 milioni di euro, ci sarebbe l'interesse anche dell'Arsenal che da sempre valuta con grande interesse i migliori prospetti del panorama internazionale.

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il talentuoso centrocampista e solo un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra.

Per fare casa, i nerazzurri vorrebbero cedere altri calciatori come Andrea Pinamonti che resta vicino all'Atalanta. La Dea potrebbe decidere di cedere Luis Muriel per una cifra vicina ai 15 milioni di euro per poi completare la trattativa con l'Inter per il bomber classe 99 valutato 18-20 milioni di euro.