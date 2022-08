Il Milan lavora sul fronte mercato per rendere ancora più competitivo l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da confermarsi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League. Oltre alla trequarti i rossoneri potrebbero provare un nuovo colpo per puntellare l'attacco.

Milan, idea Taremi per l'attacco

Oltre all'arrivo di Divock Origi dal Liverpool, il Diavolo sta valutando un altro colpo nel reparto offensivo, viste le tante competizioni che attendono la compagine guidata da Stefano Pioli. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Medhi Taremi, attaccante iraniano in forza al Porto che i rossoneri hanno già affrontato nella passata stagione nel girone di Champions League.

Il Diavolo sta monitorando con grande attenzione la situazione ma è risaputo come il Porto sia una bottega cara e valuti i suoi gioielli in maniera importante. Infatti, per il numero nove classe 92, il club portoghese chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per imbastire una possibile trattativa.

Difficile che i rossoneri possano spendere tale cifra vista la volontà di completare l'organico e di rafforzare altri settori della rosa.

Milan, interesse della Sampdoria per Gabbia e Bakayoko

In attesa dei colpi in entrata, il Milan paventa anche delle cessioni di quei calciatori che ormai sono fuori dal progetto di Pioli.

Tra questi c'è sicuramente Matteo Gabbia che dovrebbe lasciare Milano. Sul centrale rossonero ci sarebbe la Sampdoria che con l'addio di Yoshida, sta cercando un profilo per completare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Giampaolo.

Oltre ad un difensore importante, l'allenatore blucerchiato chiede anche un centrocampista dopo l'addio di Thorsby. In quest'ottica si legge il possibile interesse per Timouè Bakayoko che non ha convinto Pioli e la dirigenza rossonera e per questo potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato. La Samp vorrebbe il centrocampista francese in prestito.

Con le cessioni di Gabbia e Bakayoko, il Milan potrebbe puntellare l'organico di Pioli con due acquisti importanti. Per la retroguardia, si valutano i nomi di Tanganga del Tottenham e di Adbou Diallo del Paris Saint Germain. I rossoneri vorrebbero imbastire una trattativa su un prestito con diritto di riscatto, mentre sia Spurs che Psg vorrebbero cedere a titolo definitivo i due difensori.

Infine, completiamo con il centrocampo con il nome di Renato Sanches che resta l'obiettivo numero uno. Nelle prossime ore, il portoghese potrebbe decidere il suo futuro con il Milan che valuta possibili alternative come Frattesi del Sassuolo e Douglas Luiz dell'Aston Villa.