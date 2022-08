La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto impegnativo. L'arrivo di Milik sarà forse decisivo, perché darà un'alternativa a Vlahovic, ma come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di prestazione del match contro la Roma, può giocare anche insieme al titolare bianconero. Oltre all'ormai ex Olympique Marsiglia è in arrivo anche il centrocampista, le ultime notizie di mercato confermano come Leandro Paredes potrebbe approdare a Torino domenica o lunedì. Non sono da scartare altre sorprese, ad esempio l'arrivo di un terzino sinistro.

Si lavora però anche alle cessioni e negli ultimi giorni diversi giornali sportivi hanno parlato della possibile partenza di Denis Zakaria e di Weston McKennie. Sul primo ci sarebbe l'interesse della Roma, l'americano invece piace a diverse società tedesche, su tutte il Borussia Dortmund. Secondo le ultime notizie di mercato, McKennie lascerebbe volentieri la Juventus per una nuova esperienza professionale. Non ci sarebbe però la volontà da parte di Massimiliano Allegri di lasciarlo partire, il toscano lo considera molto importante perché è uno dei centrocampisti bravi negli inserimenti oltre al fatto che è molto duttile. Per questo dovrebbe essere confermato nella società bianconera.

Il tecnico della Juventus Allegri vorrebbe la conferma di McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Weston McKennie valuterebbe un'eventuale partenza dalla Juventus. Allegri però vorrebbe la sua conferma, infatti l'americano è molto stimato dal toscano e la scorsa stagione fino all'infortunio al malleolo subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal era uno dei giocatori più impiegati da Allegri.

Anche in questo inizio di stagione lo ha già schierato, anche se con la Sampdoria non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Sull'americano ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund. che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro ma in generale non sarebbe considerato cedibile perché Allegri lo ritiene importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora ad altre cessioni, a tal riguardo si cercherà di trovare una nuova società ad Arthur Melo, anche in prestito. Il brasiliano piace al Valencia ma gli spagnoli non vorrebbero pagare il 50% dello stipendio che guadagna il centrocampista. A lasciare Torino anche in questo caso in prestito potrebbe essere Nicolò Fagioli, seguito da quattro società di Serie A: Cremonese, Monza, Empoli e Sampdoria. Per quanto riguarda Rabiot, era stato vicino alla cessione al Manchester United. Alla fine però il francese non ha accettato l'offerta della società inglese e dovrebbe rimanere a Torino fino alla scadenza del suo contratto a giugno.