La Juventus è attesa da match importanti in cui dovrà cercare di far dimenticare la prestazione contro la Sampdoria. Il primo tempo contro i liguri, come dichiarato dal tecnico Allegri nel post match, è stato molto deludente e secondo il toscano la squadra bianconera non può giocare peggio di così. Un aiuto ad Allegri arriverà dal mercato, infatti è stato acquistato Milik ma non sarà l'unico rinforzo di questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. Si attende di definire la trattativa di mercato per Leandro Paredes, l'argentino potrebbe arrivare a breve.

Un rinforzo importante per il centrocampo, che ha bisogno di qualità nell'impostazione di gioco e di chi sappia servire Vlahovic. La punta della Juventus ha toccato pochissimi palloni in 2 match. Della situazione della Juventus ne ha parlato Pavel Nedved nel post sorteggi di Champions League, con la squadra bianconera che sfiderà Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Il vicepresidente della società bianconera ha sottolineato come la Juventus sia ancora in costruzione e che le critiche ricevute dalla squadra non sono giuste anche in considerazione degli infortuni subiti, mancando ben quattro titolari. Secondo Nedved il tecnico Allegri ha bisogno di lavorare ed in questo momento manca un po' di tranquillità per farlo.

Nedved ha dichiarato che la Juventus ha bisogno di lavorare

''Fare ora dei bilanci non serve, siamo appena partiti, abbiamo 4 punti, speravamo qualcosa in più. Ci manca un po’ di tranquillità per lavorare, sono arrivate critiche che non sono giuste''. Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved nel post sorteggi dei gironi di Champions League.

Il vicepresidente della Juventus ha aggiunto: ''Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto infortuni importanti, non hanno giocato all’ultima quattro giocatori potenziali titolari''. Infine il dirigente della società bianconera ha sottolineato che il tecnico Allegri ha bisogno di lavorare, parole di fiducia di Nedved nei confronti della squadra bianconera.

Di certo si attendono delle prestazioni migliori, considerando che sarà un mese importante in cui la Juventus giocherà ogni tre giorni fra Champions League e Campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostenere il lavoro di Massimiliano Allegri con uno o due acquisti dopo il recente arrivo di Milik. L'ex Olympique Marsiglia sarà l'alternativa a Vlahovic anche se potrebbe giocare insieme anche al titolare bianconero. Potrebbe arrivare a breve Leandro Paredes dal Paris Saint Germain oltre ad un terzino sinistro. La società bianconera potrebbe fare un'offerta per un prestito con diritto di riscatto per Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che sarebbe considerato cedibile dalla società spagnola.