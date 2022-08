Il campionato di Serie A, venerdì 26 agosto, ha presentato il primo vero big match della stagione con la sfida fra Lazio e Inter..

La gara si è conclusa per il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa, con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro per la formazione di Sarri e il gol di Lautaro Martinez per i nerazzurri.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6: non può nulla sul gol di Lautaro, per il resto fa il suo.

Lazzari 5,5: debilitato fisicamente da un'influenza che lo ha colpito in settimana fatica a spingere sulla fascia (sostituito da Hysaj: 6)

Patric 7: buona la partita del difensore spagnolo che dopo diverse prestazioni convincenti, si sta guadagnando la fiducia di Mister Sarri.

Romagnoli 6,5: meno appariscente del compagno di reparto, è comunque autore di un buon match.

Marusic 6: spinge nel primo tempo, copre con diligenza nella ripresa.

Milinkovic-Savic 7,5 : disegna una diagonale da sogno sul gol di Anderson, pescando il brasiliano con un lancio da 40 metri e detta legge in mezzo al centrocampo. Il migliore in campo dei suoi.

Cataldi 6,5: il regista della Lazio da tutto in una partita più che sufficiente ed esce con i crampi tra gli applausi del proprio pubblico (sostituito al '83 da Marcos Antonio: s.v.)

Vecino 5: l'ex di giornata non disputa una partita positiva e lascia il campo dopo un'ora come uno dei peggiori per i suoi (sostituito al '57 da Luis Alberto 7: scaglia un destro di mezzo esterno sotto all'incrocio, lasciando immobile Handanovic per il gol del vantaggio)

Anderson 7: cosi decisivo quest'anno non lo si era ancora visto, sfrutta un'incomprensione tra Bastoni e Di Marco per infilare la difesa dell'Inter in occasione dell'1-0 (sostituito al '83 da Cancellieri.

s.v.)

Zaccagni 6+: duella tutta la partita con Dumfries, soffrendo in fase di ripiego l'olandese, ma mettendolo in difficoltà sul versante del campo opposto (sostituito al '57 da Pedro 7,5: duetta con Luis Alberto, regalando al compagno iberico la palla valida per il 2-1 e poi chiude la partita con un destro a giro che manda ko l'Inter).

Immobile 6: gioca una partita di sacrificio, cercando di impensierire la retroguardia nerazzurra e scaldando in un paio di circostanze i guantoni di Handanovic.

Le pagelle dell'Inter

Handanovic 5,5: può oggettivamente poco su tutti e tre i gol della Lazio.

Skriniar 6-: il migliore di una linea difensiva che ha subito tre gol.

De Vrij 5,5: gioca una partita anonima e sbaglia in occasione del terzo gol della Lazio.

Bastoni 5: nel gol di Felipe Anderson sbaglia in concomitanza con Dimarco, mancando la marcatura dell'esterno laziale.

Dimarco 6: manca la diagonale difensiva in occasione del gol di Anderson nel primo tempo ma compensa con una buona fase di spinta ed alcuni traversoni pennellati in area avversaria (sostituito al '68 da Gosens: 5,5)

Dumfries 7: una spina nel fianco costante sulla corsia di destra della Lazio, è inoltre l'autore dell'assist gol per il pareggio nerazzurro segnato da Lautaro (sostituito al '68 da Darmian: 5)

Barella 5,5: soffre la fisicità di Milinkovic-Savic che lo sovrasta per quasi tutta la partita (sostituito al '77 da Correa: s.v.)

Brozovic 5,5: gestisce, come al solito, la regia dei nerazzurri distribuendo qualche pallone in meno del solito.

Gagliardini 5,5: gioca una partita prettamente difensiva, tralasciando quasi completamente i compiti di inserimento (sostituito al '77 da Calhanoglu: s.v.)

Lukaku 5: impalpabile nel primo tempo, lascia il campo al '68 dopo una partita insufficiente (sostituito al '68 da Dzeko: 5)

Lautaro 6,5: gioca una partita in penombra, ma al momento giusto si fa trovare pronto per il gol "di rapina" valido per il momentaneo pareggio nerazzurro.