Questa settimana, Juventus e Roma avranno modo di confrontarsi sul campo. Ma le due società, in queste ore, si sarebbero sentite anche per parlare di mercato. Infatti, la Roma sarebbe alla ricerca di un centrocampista dopo l'infortunio di Wijnaldum. Per questo motivo, i giallorossi starebbero sondando diverse piste e avrebbero contattato la Juventus per Denis Zakaria. I bianconeri avrebbero messo lo svizzero tra i giocatori in uscita poiché vorrebbero fare spazio nella batteria dei centrocampisti per inserire Leandro Paredes. La Juventus dalla cessione di Zakaria vorrebbe incassare circa 20 milioni.

La Roma, come ha rivelato Romeo Agresti, avrebbe chiesto lo svizzero in prestito. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Contatto Juventus - Roma

Juventus e Roma in questa sessione di mercato hanno avuto già modo di sentirsi per parlare di Nicolò Zaniolo. Ma i bianconeri volevano arrivare al giocatore classe '99 tramite uno scambio. La Juventus aveva proposto Arthur e i giallorossi avevano rispedito al mittente l'offerta. Adesso, però, sarebbe la Roma a bussare alla porta della Juventus per avere informazioni su Denis Zakaria. Chissà che un'eventuale trattativa per lo svizzero non induca i bianconeri a fare un nuovo tentativo per Zaniolo.

Ma il primo obiettivo di mercato della Juventus per il centrocampo è Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri e la società sarebbe al lavoro per accontentarlo. Ma per arrivare a Paredes servirà una cessione a centrocampo. Infatti, le mancate uscite di Arthur e Rabiot hanno messo in stand-by la questione legata all'ingresso dell'argentino. Per questo motivo, la Juventus avrebbe deciso di mettere sul mercato Zakaria.

Ma lo svizzero non partirà a prezzo di saldo e i bianconeri per lasciarlo partire vorrebbero circa 20 milioni. Su Zakaria ci sarebbe anche il forte interesse del Monaco. Perciò non resta che attendere di capire chi si farà avanti con maggiore convinzione per lo svizzero.

Anche Fagioli in uscita

La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, deve decidere anche il futuro dei suoi tre giovani ovvero Nicolò Rovella, Fabio Miretti e e Nicolò Fagioli.

Quest'ultimo sembra destinato a una imminente cessione. Mentre Miretti viaggia spedito verso la riconferma, il futuro di Rovella, invece, è strettamente legato a quello di Paredes. Se arriverà l'argentino, l'ex Genoa potrebbe partire. Rovella sarebbe finito nel mirino del Monza. La sensazione è che comunque il centrocampista classe 2001 sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Roma.