La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il Calciomercato estivo. La società bianconera dovrà lavorare alle cessioni, considerando che ci sono molti giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Di recente è stata annunciata la rescissione consensuale del contratto di Aaron Ramsey: il gallese lascia la Juventus dopo tre stagioni in cui non è riuscito a dare un grande contributo, anche a causa degli infortuni muscolari. La società bianconera dovrà pagare circa 3,5 milioni di euro di indennizzo al giocatore.

Oltre al gallese potrebbe lasciare Torino anche Arthur Melo, che piace all'Arsenal, al Barcellona e al Valencia, oltre a Niccolò Rovella che potrebbe trasferirsi in prestito in un altro club di Serie A. Definite le cessioni, la Juventus potrebbe pensare ad un altro rinforzo a centrocampo. A tal riguardo, Allegri vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Piace molto Leandro Paredes: l'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo in prestito con riscatto in diverse stagioni. In tal caso però dovrebbe prima prolungare il suo contratto con la società francese.

Leandro Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Leandro Paredes. L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale come centrocampista perché garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte. In scadenza di contratto a giugno 2023, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

A Torino ritroverebbe un suo compagno di nazionale ma anche un amico come Angel Di Maria. Come dicevamo, però, il suo arrivo dipende anche dalle cessioni. Definita la rescissione consensuale di Aaron Ramsey, si lavora alle cessioni di Arthur Melo e Niccolò Rovella. Oltre a Leandro Paredes potrebbero arrivare altri due rinforzi per il settore avanzato.

Piace Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che potrebbe trasferirsi a Torino in prestito oneroso a 10 milioni di euro più riscatto a 37 milioni di euro. Si valuta anche un vice Vlahovic, a tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata anche perché lo spagnolo può giocare non solo come attaccante centrale ma anche sulla fascia sinistra offensiva.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la difesa. Non è da scartare la possibilità arrivi un nuovo difensore centrale oltre ad un terzino sinistro. Un eventuale arrivo che potrebbe concretizzarsi con la cessione di uno dei terzini sinistri presenti in rosa. Di certo la società bianconera potrebbe regalare altri rinforzi importanti.