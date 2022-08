Dopo il pareggio contro la Sampdoria, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole riprendere la marcia in campionato. All'Allianz Stadium arriva la Roma di Josè Mourinho che insieme a Napoli e Inter occupa la vetta della classifica con sei punti.

Juve, le scelte di Allegri: ballottaggio Mckennie-Fagioli

Per quanto concerne le possibili scelte di formazione, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 4-3-3 ammirato nelle prime due uscite ma con qualche dubbio ancora da sciogliere: Szczesny in porta; retroguardia a quattro composta da Danilo, Bonucci (che dovrebbe rientrare dopo aver saltato la sfida di Marassi per un affaticamento), Bremer e Alex Sandro, in ballottaggio con De Sciglio che ha offerto una discreta prestazione contro i blucerchiati.

A centrocampo spazio a Locatelli che dovrebbe esser affiancato da Rabiot e Mckennie. L'americano è in vantaggio su Fabio Miretti, entrato bene nell'ultimo match di campionato. Ancora dalla panchina dovrebbe partire Denis Zakaria che complici le voci di calciomercato non riesce a trovare spazio nelle rotazioni di mister Allegri. Infine, in attacco confermatissimo Dusan Vlahovic, assistito ai lati da Cuadrado e Kostic. Ancora inizio dalla panchina per Kean.

Ottime notizie per Allegri che recupera due pezzi fondamentali come Bonucci e soprattutto Szczesny. Il centrale italiano dovrebbe partire titolare mentre il portiere polacco potrebbe esser a disposizione dopo l'infortunio.

Roma, il probabile undici di Mourinho: out Zaniolo

La Roma arriva con il vento in poppa alla sfida dello Stadium, complici le due vittorie contro Salernitana e Cremonese, finite entrambe per 1-0. I giallorossi hanno dimostrato una solidità difensiva importante e insieme alla Juventus non hanno ancora subito una rete.

Per quanto riguarda il possibile undici, Mourinho deve far a meno di Nicolò Zaniolo obiettivo della Juventus per questa finestra di mercato.

Ci sarà invece il grande ex Paulo Dybala. Ecco il possibile 3-4-2-1 del tecnico portoghese: Rui Patricio tra i pali; difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo spazio alla cerniera di centrocampo formata da Matic e Cristante, che sostituiscono l'infortunato Wijnaldum.

Sulle corsie spazio a Spinazzola a Karsdorp, mentre sulla trequarti confermati capitan Pellegrini e Paulo Dybala pronti a imbeccare Tammy Abraham, ancora a secco di reti in questo inizio di stagione.

Una sfida importante per ambedue le compagini che vogliono recitare un ruolo da assolute protagoniste in questo campionato.

Juve-Roma, probabili formazioni

Juve: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Mckennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Matic, Cristante, Spinazzola, Karsdorp; Pellegrini, Dybala, Abraham.