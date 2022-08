La Juventus è attesa da match impegnativi dopo la vittoria importante contro il Sassuolo. I bianconeri giocheranno contro Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina e Salernitana. Contro i campani potrebbe rientrare Paul Pogba, che sta recuperando dal problema al menisco con la terapia conservativa. Potrebbe invece anticipare il rientro di qualche giorno rispetto al francese Angel Di Maria, che contro il Sassuolo ha subito un problema all'adduttore. Il giocatore dovrà stare fermo circa 25 giorni ma sarà rivalutato dopo 10 giorni. Difficilmente si rischierà di velocizzare il suo ritorno per evitare ricadute.

Fra l'altro Di Maria sarà uno dei riferimenti della nazionale argentina, per questo è importante per il giocatore evitare ulteriori problematiche. Dell'infortunio muscolare di Di Maria ha parlato di recente Giovanni Guardalà. Il giornalista sportivo ha sottolineato che l'argentino vuole essere un protagonista al mondiale con l'Argentina, per questo eviterà di anticipare il ritorno dopo l'infortunio subito contro il Sassuolo. Secondo il giornalista sportivo potrebbe recuperare per il match della prima giornata del girone di Champions League, previsto il 6 o il 7 settembre. Secondo Guardalà la sua assenza si farà sentire perché ha già dimostrato la sua importanza per i bianconeri.

Il giocatore Di Maria potrebbe ritornare nella prima giornata del girone di Champions League

'Per il suo infortunio bisogna aspettare 9 giorni, quando sarà rivisto. Abbiamo ipotizzato un mese di stop. Si andrà cauti, c’è il Mondiale da giocare, e lui non vuole perderlo'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Guardalà in riferimento all'infortunio muscolare subito dall'argentino contro il Sassuolo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Andrà in campo quando sarà sicuro e guarito. Il Fideo punta alla prima di Champions League del 6 settembre'. Di certo salterà i match contro la Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina e la sua assenza sarà pesante, come dichiarato dal giornalista sportivo, che ha aggiunto: 'È il giocatore di maggior talento.

Ha già fatto capire quanto serve'. A tal riguardo al suo primo match con la Juventus ha segnato il gol della vittoria contro il Sassuolo e ha servito l'assist decisivo per il gol del 3 a 0 di Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi con altri giocatori importanti in questo calciomercato estivo. Si lavora non solo all'acquisto di un centrocampista ma anche di un vice Vlahovic. Potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in prestito con diritto di riscatto. Si valuta anche Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere una nuova intesa con la società bianconera.