La Juventus sta lavorando sul mercato, soprattutto alle cessioni. Il club lavora nelle ultime settimane alle partenze di Arthur Melo e di Adrien Rabiot, ai quali potrebbero aggiungersi giovani Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, che piacciono rispettivamente alla Cremonese e al Monza.

Due settimane fa era sembrata vicina la partenza di Adrien Rabiot, con la Juventus che aveva trovato l'intesa economica con il Manchester United per circa 20 milioni di euro. Ma non era arrivata quella fra il giocatore e la società inglese, che avrebbe chiesto un ingaggio importante.

Non è un caso che poi il Manchester United abbia deciso di acquistare Casemiro dal Real Madrid.

A parlare di Rabiot e della trattativa di mercato che non si è definita con il Manchester United è stato Fabio Santini. Il giornalista sportivo ha sottolineato che alla fine il trasferimento del centrocampista francese alla società inglese potrebbe avvenire.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato di Rabiot e Paredes

"Ritengo che nelle ultime ore si troverà un'intesa perché c’è la volontà di Adrien Rabiot di andare al Manchester United e della società inglese di acquistarlo. Nel momento in cui faranno ragionare la mamma di Rabiot, alla Juventus arriverà Paredes. È fondamentale perché ai bianconeri serve un regista", sono queste le dichiarazioni di Fabio Santini in riferimento al possibile trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United.

La trattativa di mercato non si sarebbe definita al momento per le richieste economiche del giocatore, che vorrebbe circa 10 milioni di euro a stagione. Attualmente Rabiot guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione nella società bianconera. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, la Juventus spera di poter monetizzare dal suo cartellino, così da poter poi arrivare a Leandro Paredes.

Non è da scartare la possibilità che l'argentino arrivi lo stesso a Torino, magari dopo la cessione in prestito di Arthur Melo. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal. La società bianconera potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire altri importanti rinforzi, non solo per il centrocampo ma anche per il settore avanzato.

A tal riguardo a breve potrebbe arrivare la rescissione contrattuale di Memphis Depay con il Barcellona, con l'olandese che potrebbe poi trasferirsi nella società bianconera. Si parla di una possibile intesa sulla base di un ingaggio da circa 7 milioni di netti a stagione.