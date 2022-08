La Juventus, in questi giorni, è al lavoro soprattutto per le cessioni. Si lavora a diverse trattative di mercato. Su tutti, potrebbero partire Daniele Rugani (che piace a diverse società, fra queste anche l'Empoli), Arthur Melo (piace al Valencia), oltre a Nicolò Rovella, che potrebbe lasciare in prestito. Di recente è arrivata un'altra notizia importante per la società bianconera, ovvero la rescissione consensuale di Aaron Ramsey. Il gallese era in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Juventus e aveva un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione che pesava evidentemente sul bilancio societario.

La società bianconera è riuscita a trovare un'intesa per un indennizzo da circa 3 milioni di euro, risparmiando circa 6milioni.

Il gallese ha lasciato la maglia numero 8 che potrebbe finire sulle spalle di Leandro Paredes. L'argentino piace molto alla società bianconera e, secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe lavorando proprio all'acquisto del centrocampista del Paris Saint Germain. In scadenza di contratto a giugno 2023 con la società francese, ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare una volta definita la cessione di Arthur Melo, che sarebbe vicino al trasferimento al Valencia.

Il giocatore Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Leandro Paredes.

Potrebbe essere l'argentino il rinforzo per il centrocampo come giocatore da impostazione di gioco e da verticalizzazione verso le punte. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe trasferirsi a Torino per circa 20 milioni di euro. Nella società bianconera ritroverebbe un suo compagno di nazionale e amico Angel Di Maria.

Paredes potrebbe non essere l'unico acquisto della Juventus per il centrocampo. Molto dipenderà dall'infortunio di Pogba, ma potrebbe anche definirsi l'arrivo di una mezzala d'inserimento che sappia garantire inserimenti e gol. A tal riguardo, fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero anche Fabian Ruiz del Napoli, Jordan Veretout e Ilkay Gundogan.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. Non è arrivato un sostituto di Alvaro Morata, anche se le prime amichevoli estive hanno mostrato un Kean in forma. Il nazionale italiano però sarebbe considerato soprattutto un giocatore di fascia nel 4-3-3, per questo potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. A tal riguardo, sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera. Il preferito però sembra essere Luis Muriel, perché costa poco di cartellino, 15 milioni di euro, e guadagna 2 milioni di euro a stagione.