La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe acquistare quattro o cinque giocatori. Le esigenze sono molte se consideriamo le problematiche riscontrate dai bianconeri soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. I match contro il Barcellona e il Real Madrid hanno aiutato a capire dove poter migliorare la rosa e per questo a centrocampo potrebbero arrivare anche due elementi. Si cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte e, a questo proposito, piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

L'alternativa all'argentino è Miralem Pjanic, che potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona. Si valuta anche una mezzala d'inserimento, un giocatore che sappia garantire gol e assist. A tal riguardo, i preferiti sono Fabian Ruiz del Napoli, ma piacciono anche Jordan Veretout, Saúl Ñíguez e Ilkay Gundogan. Serve un rinforzo importante per il settore avanzato. Si è parlato molto in queste settimane del possibile arrivo di Alvaro Morata, ma attualmente l'Atletico Madrid lo valuta circa 30 milioni di euro. Una valutazione ritenuta notevole dai bianconeri e che di certo non agevola il suo ritorno a Torino. Per questo si lavora ad altri giocatori. Piace Filip Kostic, che però non sarebbe un'alternativa a Vlahovic ma un giocatore di fascia ideale per il 4-3-3 ma anche per il 4-2-3-1.

Potrebbe arrivare anche una punta centrale, e a tal riguardo si parla di Luis Muriel, valutato circa 15 milioni di euro dall'Atalanta.

Possibili rinforzi Paredes, Ruiz e Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare almeno tre giocatori fra centrocampo e settore avanzato. Potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro, oltre ad uno fra Fabian Ruiz, Jordan Veretout, Saul Niguez e Ilkay Gundogan.

Per quanto riguarda il vice Vlahovic, la scelta potrebbe riguardare uno fra Alvaro Morata, Depay e Muriel. Proprio il colombiano sarebbe un acquisto vantaggioso perché in scadenza a giugno 2023. Ha un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione oltre al fatto che, essendo in scadenza fra un anno, ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro.

Potrebbe giocare non solo come alternativa a Vlahovic ma anche a supporto dello stesso, considerando la sua bravura non solo nei gol ma anche nel servire assist ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la difesa. Si lavora all'acquisto di un difensore centrale e di un terzino sinistro nel caso dovesse partire Pellegrini. A tal riguardo, piacciono Nikola Milenkovic della Fiorentina e Destiny Udogie dell'Udinese. Il nazionale under 21 ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.