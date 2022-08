La Juventus nella serata del 15 agosto ha fatto il suo esordio in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ha battuto il Sassuolo per 3-0 e i migliori in campo sono stati Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Ma i tifosi della Juventus hanno vissuto qualche ora di apprensione proprio per le condizioni fisica del Fideo. Di Maria, questa mattina 16 agosto, si è presentato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali. L'esito dei controlli non è stato troppo confortante. Di Maria ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo.

Adesso la Juventus rivaluterà il Fideo tra una decina di giorni. Di certo il numero 22 bianconero non sarà a disposizione della Juventus per la gara contro la Sampdoria. Inoltre, resta da capire se Di Maria ce la farà per la gara contro la Roma del 27 agosto. Anche Denis Zakaria, nel corso della gara contro il Sassuolo, si è accasciato a terra chiedendo l'intervento dei medici. Il numero 28 juventino ha poi terminato la partita e Massimiliano Allegri ha svelato che per lui si trattava solo di crampi.

Allenamento con l'Under 19

La Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Sampdoria. Chi ha giocato ieri 15 agosto ha svolto un lavoro defaticante mentre gli altri hanno svolto un allenamento congiunto con l'Under 19 di Paolo Montero.

Domani la Juventus riposerà e la ripresa è fissata per giovedì 18 agosto quando sarà in programma una seduta mattutina.

La Juventus innamorata di Di Maria

I tifosi della Juventus il 15 agosto sono stati incantati dalle giocate di Angel Di Maria. El Fideo ha segnato il gol che ha sbloccato la partita e ha fornito l'assist a Dusan Vlahovic per la terza reta bianconera.

Di Maria è stato protagonista di altre grandi giocate e di fatto si è già messo sulle spalle la Juventus. Il pubblico dell'Allianz Stadium ha gradito particolarmente le sue giocate e tra il popolo bianconero e il Fideo è già scattato un grande feeling.

La gioia di Vlahovic

La Juventus ha esordito nel migliore dei modi in Serie A battendo il Sassuolo per 3-0.

I bianconeri hanno dimostrato di aver trovato un buon equilibrio e la squadra ha proposto un gioco piacevole. La Juventus ha innescato tutte le sue stelle e i giocatori più attesi come Angel Di Maria e Dusan Vlahovic si sono fatti trovare pronti. Entrambi hanno segnato e sono stati sicuramente tra i migliori in campo.

Tra Di Maria e Dusan Vlahovic si è instaurato un gran bel feeling. Il Fideo sa servire DV9 nel migliore dei modi e l'intesa tra i due sembra destinata a crescere. Vlahovic al termine della partita ha espresso tutta la sua soddisfazione tramite i social network: "É solo l'inizio, ma abbiamo portato a casa una bella vittoria, grazie a tutti".