L'Inter pare avere l'intenzione di accelerare la trattativa che porterebbe Cesare Casadei al Chelsea. L'operazione garantirebbe alla squadra nerazzurra le risorse necessaria per poi intensificare i contatti con il Borussia Dortmund per assicurarsi le prestazioni di Manuel Akanji. Il club nerazzurro necessita infatti di un rinforzo in difesa dopo l'addio di Andrea Ranocchia, che si è svincolato per approdare al Monza di Silvio Berlusconi.

La Juventus, intanto, avrebbe bisogno di un attaccante versatile per il 4-3-3 e avrebbe messo nel mirino in particolare Luis Muriel dell'Atalanta.

L'addio di Casadei sbloccherebbe Akanji

L'Inter avrebbe avuto un incontro a Milano per portare Manuel Akanji alla Pinetina. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il Borussia Dortmund vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione. La cifra sarebbe considerata piuttosto elevata dai nerazzurri, che intanto avrebbero già il consenso del ragazzo.

Sembrerebbe intanto essere tramontata l'ipotesi di un rinnovo tra Akanji e il club tedesco, eventualità che avrebbe permesso ai milanesi di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Se l'affare non dovesse andare in porto, Marotta e Piero Ausilio potrebbero virare su altri profili a basso costo che il mercato potrebbe offrire nelle giornate immediatamente prima della chiusura.

L'affare Akanji è legato all'eventuale cessione di Cesare Casadei. Il centrocampista della Primavera sarebbe molto vicino al Chelsea. I Blues avrebbero battuto la concorrenza di Nizza e Sassuolo. L'Inter vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro, mentre la società inglese potrebbe offrire circa 15 milioni di euro più bonus.

La fumata bianca sarebbe molto vicina e nerazzurri non dovrebbero avere il diritto di recompra. La cifra incassata potrebbe poi essere appunto investita nella trattativa col Borussia Dortmund per il difensore svizzero Akanji.

Juve, l'attaccante per Allegri potrebbe arrivare dall'Atalanta

Intanto la Juventus è alla ricerca di una punta in grado di giocare nel tridente offensivo, sia come centravanti che come esterno.

Un nome che circola da tempo è quello di Luis Muriel. Il colombiano avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2023. I bianconeri potrebbero offrire all'Atalanta il cartellino di Moise Kean (che dovrebbe prima essere riscattato dall'Everton), più un conguaglio economico a favore dei bergamaschi.

In alternativa la società bianconera guarderebbe in casa Barcellona, in caso di partenza di Memphis Depay.