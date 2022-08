La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Soprattutto a centrocampo sono almeno tre i giocatori che potrebbero lasciare Torino, si va da Arthur Melo, fino ad arrivare a Nicolò Fagioli ed Adrien Rabiot. A questi potrebbe aggiungersi anche Denis Zakaria, che piace alla Roma come sostituto di Wijnaldum, recentemente infortunato alla tibia e che salterà diversi match. Una Juventus che potrebbe rivoluzionare il centrocampo con almeno due acquisti ma che inevitabilmente deve alleggerire una rosa.

Negli ultimi giorni si è ritornato a parlare di un'altra possibile cessione per la Juventus. Parliamo di quella di Arthur Melo, il brasiliano vuole giocare titolare e sarebbe pronto ad accettare offerte andando a guadagnare anche di meno. A tal riguardo nelle ultime ore si parla di un suo possibile trasferimento al Valencia dopo che la società spagnola aveva provato ad acquistarlo in prestito qualche settimana fa. Non si è arrivati ad un'intesa per il pagamento dell'ingaggio fra società spagnola e Juventus, che in questi giorni potrebbe concretizzarsi per la disponibilità del brasiliano a guadagnare di meno rispetto a quello allo stipendio attuale nella società bianconera.

Possibile cessione in prestito per Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a cedere Arthur Melo in prestito. Ci sarebbe il Valencia sul brasiliano, la società spagnola avrebbe definito la cessione di Maxi Gomez al Fenerbahce, una partenza che agevolerebbe l'arrivo del centrocampista anche perché l'uruguaiano lascerebbe il posto di extracomunitario proprio al brasiliano.

Di certo tale cessione, anche se solo in prestito, sarà importante per la Juventus che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi. Si lavora anche ad altre cessioni a centrocampo, su tutte quella di Adrien Rabiot. Anche il francese è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 7 milioni di euro netti a stagione.

A proposito di acquisti, sarebbe vicino quello di Leandro Paredes. L'argentino dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Un investimento importante anche dal punto di vista tecnico, con la Juventus che ha dimostrato problematiche evidenti nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte nel match contro la Sampdoria.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato in aggiunta a Leandro Paredes. A tal riguardo si parla molto di Arkadius Milik, si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Memphis Depay, il giocatore dovrà rescindere il contratto con il Barcellona. Solo dopo potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera.