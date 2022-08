In queste ore, la Juventus sarebbe al lavoro per chiudere la trattativa per Leandro Paredes. Ma, al momento, non sarebbe ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca. Il Paris Saint - Germain, però, starebbe per chiudere la trattativa per Fabian Ruiz e questo potrebbe essere uno snodo importante anche nella trattativa per Leandro Paredes. Inoltre, come ha rivelato Luca Momblano, in una diretta su Juventibus, uno degli agenti dell'argentino sarebbe a Torino: "Vi aggiungo una cosa uno dei rappresentanti storici di Paredes è a Torino è arrivato il 29 agosto.

Quindi vuol dire che il ponte è stato costruito anche per essere immediato".

La Juventus avverte il Paris Saint - Germain

La Juventus, in queste ore, vorrebbe arrivare definitivamente a Leandro Paredes. Questa trattativa sta andando avanti da diverso tempo ma ancora non si sarebbe arrivati alla chiusura definitiva. Luca Momblano ha parlato proprio di questa situazione rivelando che la Juventus non aspetterà ancora per molto tempo la decisione del Paris Saint - Germain: "La Juve ha tirati fuori le unghie mettendo in guardia il Paris Saint Germain verificando se mercoledì il Paris si è sistemato sul mercato per fare Paredes. Da quello che risulta a me potrei sintetizzare una cosa del tipo anche se la devo verificare ma potrei anche dire che la Juve vuole il si del Paris entro il 30 agosto.

Diciamo che questa cosa per cui contestualmente il Paris sta chiudendo Fabian Ruiz potrebbe essere uno slancio incredibile. Il vero nemico della Juve per Paredes è il tecnico Galtier. La Juve a mercoledì 31 agosto per avere una risposta su Paredes non ci arriva. Perché vuole margine su altre situazioni". Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero la Juventus dovrà trovare un'alternativa a Leandro Paredes oppure se si arriverà alla fumata bianca.

Situazione Douglas Luiz

In queste ore, per il centrocampo della Juventus si è parlato anche di Douglas Luiz come alternativa a Leandro Paredes. Infatti, i bianconeri si starebbero muovendo per trovare altri profili visto che la situazione per l'argentino non si starebbe sbloccando. Ma del futuro di Douglas Luiz ne ha parlato anche Luca Momblano: "Douglas Luiz?

È un giocatore sul quale non trovo riscontri già solo perché non è did sul mercato per un uscita in prestito con diritto. Ed è molto diverso da Paredes". Dunque, Douglas Luiz sarebbe un profilo diverso da quello di Paredes e in più sarebbe difficile arrivare al giocatore dell'Aston Villa anche perché difficilmente potrebbe lasciare il club inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto o con obbligo.