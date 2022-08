La Juventus è ritornata a Torino dopo le amichevoli estive negli Stati Uniti. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la squadra bianconera, che ha mostrato problematiche soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Si attendono investimenti a riguardo anche se sarà necessario cedere i giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano i nomi di Arthur Melo e Niccolò Rovella, anche se il classe 2001 potrebbe lasciare Torino in prestito per maturare esperienza nel campionato di Serie A. Soprattutto la partenza del brasiliano potrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

A tal riguardo piacerebbe Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si lavora anche al vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche supportarlo. Il preferito rimane Alvaro Morata, lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Una somma che la Juve non vorrebbe spendere, per questo la società bianconera starebbe valutando altri giocatori. Piace Timo Werner, che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito. Il tedesco vuole giocare titolare anche perché fra novembre e dicembre è previsto il mondiale in Qatar in cui sarà impegnata la nazionale tedesca.

Potrebbero arrivare Paredes e Werner

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare la rosa con almeno un centrocampista ed una punta. I preferiti sarebbero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Timo Werner del Chelsea. Il tedesco sarebbe un'alternativa ad Alvaro Morata semplicemente perché lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro e attualmente l'Atletico Madrid non lo cederebbe in prestito con diritto di riscatto.

Diversa è la situazione del tedesco, che potrebbe lasciare la società inglese in prestito con diritto di riscatto. Da due stagioni al Chelsea il tedesco non ha inciso come ci si aspettava soprattutto dopo le ottime stagioni al Lipsia. E proprio la società tedesca è una di quelle interessate al giocatore.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è a lavoro per rinforzare anche la difesa. Piace Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro. Potrebbe partire Pellegrini, in tal caso la società bianconera potrebbe acquistare un terzino sinistro. Piace molto Destiny Udogie, giocatore dell'Udinese e della nazionale under 21 italiana. Valutato circa 20 milioni di euro, sarebbe considerato un investimento per il presente e per il futuro dalla società bianconera.