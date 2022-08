Nel corso di quest'estate alla Juventus sono stati accostati i nomi di Nicolò Zaniolo e Milinkovic-Savic. Nonostante ciò, al momento non ci sarebbero novità di rilievo su queste due ipotesi di mercato per i bianconeri.

Luca Momblano, durante una diretta su Juventibus, ha parlato proprio dell'eventualità di vedere Zaniolo o Milinkovic-Savic alla squadra di Allegri: "Possono essere un colpo di teatro nel mercato bianconero? La risposta è no e spiego il perché. La Juventus in questo momento non dà adito alla possibilità che ci siano energie o spese per cose che siano derubricabili alla categoria colpo di teatro o colpo a sorpresa.

In questa fase la Juve, oltre a Depay, è totalmente concentrata sulle condizioni del Paris Saint-Germain per Paredes. Se il Paris ufficializza alla Juve quelle condizioni, la Juve chiude Paredes.

Appena Depay, senza esitazioni del giocatore, sistema le condizioni finanziarie con il Barcellona, la Juve chiude Depay - ha proseguito il giornalista sportivo - Ma la Juve perché è concentrata lì se ci sono delle sfumature in una o nell'altra operazione che cambiano? Perché la cosa che fanno i bianconeri è quella di andare su un altro profilo che ti risolve il problema. E che ti risolve Depay davanti o Paredes in mezzo. Quindi i colpi di teatro di cui parliamo sono giocatori che non rientrano né sulla prima necessità, ovvero l'attacco, né nel caso del giocatore che si occupa della costruzione".

Presunti contatti con gli agenti di Zaniolo e Milinkovic-Savic

La Juventus è alla ricerca di giocatore che possa inserirsi in attacco, e il profilo individuato sarebbe quello di Depay. I bianconeri starebbero anche cercando un regista.

Momblano ha spiegato che la società torinese non ha intenzione di portare avanti trattative dispendiose: "Le altre cose magari rifioriranno, ma in questo momento non sono in agenda e quindi non riesco a riportarvi l'assalto a Zaniolo o a Milinkovic perché non è così - ha puntualizzato il giornalista - Che poi siano due situazioni dove ci sia un contatto con gli agenti lo sappiamo noi e lo sanno bene i due giocatori, ma ormai siamo oltre ferragosto".

Il punto su Paredes

Il mercato della Juventus, dunque, in questo periodo ruoterebbe soprattutto intorno a Depay e Paredes. Per quanto riguarda il centrocampista argentino, la strada non sarebbe più in discesa perché sembra che Adrien Rabiot non voglia trasferirsi al Manchester United. Tutto ciò potrebbe spingere i bianconeri ad abbandonare la pista Paredes.

Momblano ha fatto il punto anche su Paredes e Rabiot: "La Juventus non rinuncia a Paredes perché Rabiot e il Manchester United si sono impantanati. Il lungo lavoro di Paredes e del suo entourage è dell'ultimo mese, prima era un nome in orbita ma non si andava in quella direzione. Bisognava arrivare a delle condizioni di prestito senza obbligo, con diritto fissato sotto i 20 milioni. Quindi questa è una situazione che la Juventus aveva manifestato agli agenti del calciatore non solo come idonea, ma anche come molto golosa".