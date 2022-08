La Juventus è attesa da giorni importanti fra calcio giocato e mercato. Sampdoria, Roma, Spezia ci diranno molto della crescita della squadra di Allegri, che però non potrà schierare per diversi match i nuovi acquisti Di Maria e Pogba. L'argentino ha rimediato un problema all'adduttore nel match contro il Sassuolo, il francese sta facendo terapia al menisco. Potrebbe giocare invece contro la Sampdoria l'altro nuovo acquisto Filip Kostic ma non è da scartare la possibilità che in questi giorni si aggiungano nuovi giocatori alla rosa bianconera. Potrebbe arrivare Memphis Depay, che sta lavorando alla rescissione contrattuale con il Barcellona e poi dovrebbe trasferirsi alla Juventus.

Altro nome che dovrebbe arrivare è Leandro Paredes, nonostante sia saltata la cessione di Rabiot al Manchester United. La società bianconera lavora ad altri rinforzi per il settore avanzato.

Oltre a Depay potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, arrivano conferme importanti di una trattativa di mercato fra Juventus e Roma che prosegue. A parlare dell'argomento è stato Dario Pellegrini, il giornalista sportivo sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la Juventus formulerà una nuova offerta per il giocatore della Roma. Non è un caso che negli ultimi giorni si parla di un interesse della Roma per Marco Asensio, che potrebbe sostituire Zaniolo nella società romana.

La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta alla Roma per Niccolò Zaniolo. Lo ha dichiarato Dario Pellegrini dal suo account ufficiale di Twitter. il giornalista sportivo da tempo parla di una volontà della società bianconera di rinforzare il settore avanzato con il 23enne, che sarebbe molto utile alla Juventus.

Zaniolo può giocare mezzala d'inserimento, trequartista ma anche vice Vlahovic, come dimostrato la scorsa stagione nella Roma. Ha sostituto anche Abraham, avendo non solo qualità ma anche fisicità. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 47 milioni di euro, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per un prestito con riscatto in diverse stagioni.

La Roma avrebbe già trovato il sostituto, si tratta di Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dalla società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. Con la mancata partenza di Rabiot potrebbero essere Arthur Melo, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella a lasciare la società bianconera, anche se solo in prestito. Cessioni che agevolerebbero l'arrivo di Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain, oltre a quello di Memphis Depay. L'olandese dovrebbe guadagnare compresi i bonus circa 7 milioni di euro a stagione.