Dopo aver ceduto il giovane Casadei al Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus e dopo aver effettuato gli acquisti di Mkhitaryan, arrivato dopo la sua esperienza alla Roma a parametro zero, Lukaku, che torna a quella che può definirsi casa sua, e il colpo per il futuro del centrocampo Asllani, l’Inter in questi ultimi 15 giorni di mercato è alla ricerca di un difensore centrale.

Uno dei nomi in lizza è quello di Acerbi, con il 34enne che ha ormai rotto con la Lazio e a cui si erano interessati altri club, come Monza e Juventus, e che quindi è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Trevoh Chalobah, 23enne del Chelsea e fratello dell'ex Napoli Nathaniel, con i nerozzurri che propongono un prestito, mentre i Blues si aspettano un acquisto a titolo definitivo per il calciatore inglese, con l’intesa che potrebbe trovarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’alternativa

L'ultimo nome scelto come alternativa al calciatore originario della Sierra Leone è Manuel Akanji del Borussia Dortmund, 27enne svizzero ormai fuori rosa dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte dei gialloneri. Visti questi rifiuti ora i tedeschi dovranno abbassare le pretese, al momento di 20 milioni, per il trasferimento del calciatore, e l'Inter invece al momento offre 10 milioni.

Chi arriva e chi parte

L’operazione che porterà il nuovo difensore alla Pinetina, è del tutto slegata dall’esito della trattativa tra PSG e Inter per Milan Skriniar. Per il difensore centrale slovacco, in scadenza nel 2023, oggi dovrebbe esserci un incontro tra il dirigente dei francesi Luis Campos e la dirigenza della squadra milanese, con i nerazzurri che chiedono 90 milioni e i parigini che ne offrono 65+bonus, infatti il nuovo difensore andrebbe a prendere il posto di vice-De Vrij, dopo la partenza di Andrea Ranocchia trasferitosi al Monza a parametro 0 dopo 11 anni passati a Milano.

I paletti economici

Il mercato dell’Inter dipende solo dalla disponibilità economica della società, con il presidente Zhang chiamato a fare uno sforzo economico per regalare entro la fine del mercato una rosa completa all'allenatore Simone Inzaghi, che al termine della partita vinta contro il Lecce al "Via del mare", ha preferito non rispondere alle domande di mercato, anche in modo un po' stizzito vista la situazione societaria.

Senza questo sforzo il nome più plausibile per la difesa diventerebbe quello di Acerbi he potrebbe liberarsi a 0 dalla società capitolina, e subito dopo ci sarebbe Chalobah, altrimenti l’Inter si fionderà su Manuel Akanji [VIDEO], tentando una trattativa lampo con il Borussia Dortmund, cercando di limare la differenza di valutazione che le due squadre hanno nei confronti del giocatore.