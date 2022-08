La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo impegnativo, fra acquisti e cessioni. A tal riguardo è stato definito l'arrivo di Arkadius Milik dall'Olympique Marsiglia in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. A breve potrebbe aggiungersi anche Leandro Paredes, la Juventus avrebbe trovato l'intesa con il Paris Saint Germain per il prezzo del cartellino del centrocampista francese, ci sarebbe anche quella fra il giocatore e la società bianconera. La Juve lavora anche alle cessioni, se si dovessero concretizzare diverse partenze non è da scartare la possibilità di un altro arrivo importante negli ultimi giorni di mercato.

A tal riguardo, oltre ad Arthur Melo e Adrien Rabiot, potrebbe partire Denis Zakaria. Lo svizzero è seguito da diverse società, si è parlato di un interesse del Borussia Dortmund ma anche della Roma che, però, vorrebbe acquistarlo solo in prestito con diritto di riscatto. Con questa modalità di pagamento difficilmente la Juventus lo lascerà partire. Di recente, però, sono arrivate conferme in merito ad una possibile offerta del Monaco per il centrocampista svizzero. La società francese potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, sarebbe la somma minima che la società bianconera vorrebbe guadagnare dalle cessione del giocatore.

Possibile offerta del Monaco per Zakaria da 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Denis Zakaria per circa 20 milioni di euro. Si parla di una possibile offerta del Monaco per il centrocampista svizzero, l'eventuale cessione del giocatore garantirebbe una somma importante da investire sul mercato.

A tal riguardo, oltre ad Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia e a Leandro Paredes del Paris Saint Germain, la Juventus potrebbe definire un altro acquisto importante negli ultimi giorni di mercato. Si parla ad esempio di un altro rinforzo per il settore avanzato, un giocatore che sappia giocare a supporto della punta ed in generale sulla trequarti.

Se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona, potrebbe essere Memphis Depay il rinforzo, molto dipenderà però dall'ingaggio che vorrà guadagnare l'olandese.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. Abbiamo parlato di Arthur Melo, Adrien Rabiot e Denis Zakaria, a questi potrebbe aggiungersi anche un centrocampista giovane. Parliamo di Nicolò Fagioli, che piace a diverse società di Serie A. Si parla di un interesse di Sampdoria e Cremonese per il classe 2001, sarebbe un ritorno nel caso in cui dovesse trasferirsi nella società lombarda. La società bianconera ha recentemente prolungato il contratto del giovane fino a giugno 2026, lascerebbe Torino in prestito.