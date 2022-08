La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto impegnativo fra acquisti e cessioni. Il pareggio deludente contro la Sampdoria ha evidenziato le problematiche di una squadra che manca di qualità a centrocampo oltre che di alternative valide nel settore avanzato. Di certo non hanno aiutato i recenti infortuni di Pogba e Di Maria oltre alla lunga assenza di Chiesa, che sta recuperando dall'infortunio al legamento del ginocchio. La società bianconera però difficilmente farà investimenti importanti senza aver alleggerito prima la rosa.

A tal riguardo a centrocampo potrebbero esserci diverse partenze. Si valutano offerte per Arthur Melo, che potrebbe partire in prestito, e per Adrien Rabiot, che non ha accettato il trasferimento al Manchester United per motivi d'ingaggio. Potrebbe partire in prestito un giovane, a tal riguardo si parla soprattutto della cessione di Nicolò Fagioli, che potrebbe ritornare alla Cremonese dopo aver contribuito alla promozione della società lombarda in Serie A. Quelle prima menzionate difficilmente garantiranno soldi, se non un risparmio sul monte ingaggi. Inoltre soprattutto per il brasiliano e per il francese sarà difficile trovare società pronte ad investire sul loto ingaggio. Per questo la Juventus starebbe valutando anche altre possibili partenze a centrocampo.

A tal riguardo si parla anche della cessione di Weston McKennie, che piacerebbe al Borussia Dortmund.

Il giocatore McKennie nel mirino del Borussia Dortmund

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Weston McKennie sarebbe finito nel mirino Borussia Dortmund. Il centrocampista americano piacerebbe alla società tedesca. La Juventus valuterebbe una sua possibile partenza solo se dovesse arrivare un'offerta importante da almeno 30 milioni di euro.

L'americano contro la Sampdoria non ha giocato in maniera ideale, anche se la squadra non lo ha aiutato. La Juventus preferirebbe cedere Zakaria e non McKennie, a proposito dello svizzero negli ultimi giorni si parla del possibile trasferimento alla Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum. La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro.

Considerando che la società bianconera segue Zaniolo, potrebbe anche definirsi una trattativa di mercato che riguarderebbe i due giocatori, in tal caso la Juventus dovrebbe aggiungere almeno 30 milioni di euro in soldi considerando la diversa valutazione di mercato dei due giocatori.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus oltre a Niccolò Zaniolo potrebbe acquistare anche Depay. Per quanto riguarda il centrocampo il preferirò sarebbe Leandro Paredes. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera, si lavora a quella fra il Paris Saint Germain e la Juventus. Si parla di un prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.