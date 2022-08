Solo un pari per 0-0 tra Sampdoria e Juventus. Primo punto per i blucerchiati dopo la sconfitta interna con l'Atalanta all'esordio, mentre i bianconeri si portano a 4 punti. Mezzo passo falso, quindi, per i piemontesi che non riescono a dare seguito al successo ottenuto con il Sassuolo. Il dato positivo, sottolineato da Massimiliano Allegri, riguarda l'aver mantenuto anche a Genova, la porta inviolata. Il tecnico ha parlato esprimendo il suo pensiero sulla partita di 'Marassi'.

Le parole di mister Allegri

Sulla gara contro la Sampdoria, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha affermato che nel primo tempo i blucerchiati hanno effettuato una grande partita riuscendo a chiudere tutti gli spazi.

Ma hanno corso tanto e, così, hanno pagato questo aspetto nella ripresa mentre i suoi hanno creato delle situazioni favorevoli ed avere una buonissima chance da gol in chiusura. Secondo il tecnico nel calcio non bisogna mai correre indietro. Nella fase difensiva i piemontesi hanno rischiato di prendere gol proprio per questo aspetto, come capitato a Miretti su Quagliarella. Lo stesso in fase offensiva con Kean che ha anticipato Bremer che aveva la porta spalancata. Per Allegri sono cose da migliorare. "Peccato perché abbiamo lasciato due punti", ha sottolineato il tecnico della Juve.

Allegri parla di calciomercato

Non solo Sampdoria-Juventus, ma anche Calciomercato fra i temi toccati da mister Allegri.

In questa fine di sessione estiva l'allenatore dei bianconeri non si aspetta niente perché ci pensa la società. L'unico aspetto sul quale l'allenatore si vuole concentrare è il lavoro, evidenziando che secondo lui la Juve è partita un po' meglio rispetto alla passata stagione e questo rappresenta un buon segnale. Occorre vedere non soltanto le cose negative ma anche quelle positive, come i giovani Miretti e Rovella o lo stesso Kean.

"Normale che si debba migliorare", ha affermato Allegri.

Pesano le assenze in casa Juve

Mister Allegri è stato costretto a fare a meno, causa infortunio, degli acquisti di valore come il centrocampista Paul Pogba ed il fantasista Angel Di Maria, quest'ultimo a segno con il Sassuolo. L'allenatore dei bianconeri ha sottolineato che la Juve vive un momento in cui vi sono assenze importanti e bisogna riuscire ad inserire i nuovi arrivi.

Il mister è soddisfatto per l'intensità e per la voglia di fare. Allegri è sicuro di essere un po' indietro rispetto ad altre squadre ma bisogna avere pazienza per recuperare punti. Non aver subito gol in due gare, rappresenta un ottimo segnale per il tecnico che rivolge già lo sguardo al big match contro la Roma di Mourinho.