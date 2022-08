La Juventus, in questa fase di mercato, sta provando a operare sia in entrata che in uscita. L'obiettivo della società sarebbe quello di piazzare i giocatori che non sono centrali nel progetto di Massimiliano Allegri. Tra gli elementi in uscita ci sarebbe Daniele Rugani. il difensore toscano piacererebbe al Galatasaray che lo vorrebbe a titolo definitivo, sia all'Empoli, al Verona e alla Sampdoria. I tre club italiani lo vorrebbero in prestito con un contributo della Juventus del pagamento di parte dell'ingaggio. In queste ore però i bianconeri starebbero facendo i conti con i rifiuti di Rugani, il quale direbbe no a tutte le proposte per poter restare a Torino.

No al Galatasaray

Daniele Rugani, nelle scorse ore, avrebbe rifiutato la proposta del Galatasaray. I turchi avrebbero fatto un'offerta molto vantaggiosa sia alla Juventus che al giocatore. Infatti, il club giallorosso di Istanbul lo avrebbe preso a titolo definitivo e gli avrebbe offerto anche un ottimo ingaggio. Ma per ragioni familiari Rugani avrebbe detto no al trasferimento in Turchia.

Le pretendenti per il difensore non mancano nemmeno in Italia: su di lui ci sarebbero la Sampdoria, l'Empoli e il Verona. Anche in questo caso l'intenzione di Rugani sarebbe quella di declinare le varie proposte per restare a Torino. Questo sarebbe un problema per la Juventus, visto che l'intenzione del club sarebbe quella di cedere il giocatore.

Anche i tifosi bianconeri che intervengono sui social sono perplessi dal fatto che il difensore non accetti le destinazioni italiane dove potrebbe giocare con continuità e inoltre non dovrebbe rinunciare nemmeno al suo ingaggio, visto che la Juventus in parte contribuirebbe.

Arthur sarebbe vicino al Valencia

Oltre a Rugani, anche Arthur è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus.

Il centrocampista ex Barcellona sembra vicino al passaggio al Valencia. In particolare piacerebbe a Gennaro Gattuso che da circa un mese allena il club spagnolo. Al momento comunque non ci sarebbe un accordo definitivo tra la Juventus e il Valencia. Infatti, resta da capire chi pagherà l'ingaggio del giocatore.

Del futuro di Arthur ha parlato anche il suo agente Federico Pastorello: "C’è un interesse, speriamo si concretizzi".

Il manager del brasiliano ha poi sottolineato che il desiderio del centrocampista sarebbe quello di lasciare la Juventus: "Lui ha il desiderio di andare, ci sono dei contatti e speriamo di trovare un accordo". Infine, Pastorello ha spiegato che il suo assistito dovrebbe andare in club dove possa trovare più spazio: "Un giocatore così forte deve giocare".