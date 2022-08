In queste ore la Juventus avrebbe accelerato per Filip Kostic. I bianconeri avrebbero incontrato gli agenti del giocatore, facendo un passo avanti per l'accordo. Adesso la Juventus dovrà trovare un'intesa con l'Eintracht Francoforte. La volontà dei dirigenti juventini sarebbe quella di chiudere rapidamente questa trattativa, come ha rivelato anche Romeo Agresti, tramite Twitter: "I bianconeri vogliono chiudere l’operazione rapidamente". Il giornalista ed esperto di mercato ha sottolineato che presto tra le parti ci saranno nuovi contatti: "In queste ore sono previsti nuovi contatti tra Juve ed Eintracht per Kostic".

In queste ore sono previsti nuovi contatti tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione rapidamente // More Kostic talks are expected between Juve and Eintracht in the coming hours: the Bianconeri want to do the deal quickly 🔥🇷🇸@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 6, 2022

La Juventus vorrebbe Kostic

La Juventus, in queste ore, avrebbe deciso di rompere gli indugi per Filip Kostic. Il giocatore serbo sembra essere l'uomo giusto per completare la batteria di esterni di Massimiliano Allegri.

Kostic potrebbe agire al posto di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino non è ancora a disposizione e il tecnico della Juventus ha bisogno di un uomo che possa fare le sue veci in queste settimane.

Anche perché quando poi Chiesa tornerà a disposizione a metà settembre non sarà subito al 100% e di certo non potrà giocare immediatamente tutte le partite: il suo inserimento, dopo il lungo stop, dovrà essere graduale.

Filip Kostic avrebbe il vantaggio di conoscere bene Dusan Vlahovic. I due sono compagni in nazionale e questo potrebbe accelerare il processo di inserimento dell'esterno serbo nella rosa bianconera.

In ogni caso quello di Kostic non dovrebbe essere l'unico innesto offensivo nella Juventus. Infatti, i bianconeri non starebbero abbandonando l'idea di arrivare ad Alvaro Morata.

Juventus sempre su Morata

Lo spagnolo Morata sarebbe da tempo nei pensieri di Massimiliano Allegri che vorrebbe averlo nuovamente nella sua rosa. L'Atletico Madrid, però, non sembra intenzionato a fare un prezzo di favore alla Juventus.

Le parti avrebbero potuto parlarne prima dell'amichevole che, era in programma domani 7 agosto, a Tel Aviv. Ma la sfida è stata ufficialmente cancellata per motivi di sicurezza. Juventus e Atletico Madrid, però, starebbero cercando di riorganizzare l'amichevole in un'altra sede e la città scelta potrebbe essere proprio Torino. Qualora bianconeri e Colchoneros dovessero giocare effettivamente questa amichevole, i dirigenti potrebbero avere anche modo di parlare di Alvaro Morata.