La Juventus ha disputato un match deludente contro la Sampdoria. Un pareggio che conferma come i problemi della squadra bianconera siano evidenti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Servono rinforzi in diversi ruoli, anche perché la rosa bianconera non sembra avere neanche una panchina adeguata per una squadra che deve lottare per vincere. Le assenze dei vari Pogba, Di Maria e Chiesa hanno pesato ma è evidente che serve qualcosa di diverso per poter competere per la vittoria. In difesa, con Bonucci rimasto in panchina, ha giocato titolare a fianco di Bremer Daniele Rugani.

Il centrale toscano non ha demeritato, se si escludono alcuni passaggi in impostazione non ideali. Il classe 1994 nonostante la titolarità rimane uno dei giocatori cedibili della Juventus. A tal riguardo non mancano le società interessate al giocatore. Si è parlato in questi giorni di un interesse della Sampdoria, di recente anche il Verona starebbe valutando l'arrivo in prestito del giocatore. Il problema è rappresentato dall'ingaggi che guadagna, circa 3 milioni di euro netti a stagione. Somma che difficilmente il Verona potrà garantirgli, in tal caso sarà importante il contributo della Juventus nel pagare parte dell'ingaggio del giocatore toscano.

Il giocatore Rugani potrebbe lasciare la Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Daniele Rugani negli ultimi giorni di mercato. Il centrale toscano piace a diverse società di Serie A, su tutte il Verona. L'ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione però non agevola la partenza del giocatore, in tal caso la Juventus potrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio.

Se dovesse partire Rugani potrebbe arrivare un altro difensore centrale anche se il match contro la Sampdoria ha dato ulteriori conferme delle problematiche di Alex Sandro, che sembra lontano parente di quello ammirato nelle prime due stagioni in bianconero. Ci si aspetta una risposta sul mercato da parte della società dopo la prestazione della squadra contro la Sampdoria.

A tal riguardo si lavora ad almeno due rinforzi, uno a centrocampo ed un altro nel settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da ultimi giorni di mercato davvero impegnativi. C'è l'esigenza non solo di rinforzare il centrocampo ma anche il settore avanzato. A tal riguardo i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia e di Memphis Depay. Si attende la rescissione contrattuale con il Barcellona, con la società bianconera potrebbe poi presentare un'offerta contrattuale al giocatore.