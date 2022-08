Nella giornata di ieri, 16 agosto, la trattativa tra il Manchester United e la mamma agente di Adrien Rabiot avrebbe subito una brusca frenata. Le parti sembrano arrivate alla definitiva rottura viste le richieste le eccessive che avrebbe fatto ai Red Devils la signora Veronique. Adesso Adrien Rabiot dovrebbe restare alla Juventus a meno di clamorose sorprese. Infatti, il ragazzo non sarebbe affatto convinto di accettare lo United e poi in Inghilterra non potrebbe giocare la Champions League.

Inoltre, la mamma agente di Rabiot avrebbe chiesto delle commissioni ritenute troppo alte.

La Juventus avrebbe accettato l'offerta del Manchester United per il francese ma il giocatore non sarebbe fuori dai piani di Massimiliano Allegri. Anzi, il tecnico livornese spesso si è affidato al giocatore ex PSG che nelle scorsa stagione è stato uno dei più utilizzati. Non è nemmeno da escludere che Adrien Rabiot possa essere titolare già contro la Sampdoria. Il mancato passaggio del francese ai Red Devils, però, rischierebbe di far saltare l'arrivo a Torino di Leandro Paredes.

La Juventus riflette per Paredes

Leandro Paredes sembra essere l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus. Ma adesso la mediana bianconera è congestionata e per prendere l'argentino servirà una cessione importante.

Arthur resta in uscita ma la trattativa con il Valencia sarebbe in standby. Infatti, gli spagnoli proporrebbero condizioni troppo sfavorevoli ai bianconeri. Per questo motivo, la Juventus avrebbe interrotto le trattative. Adesso resta da capire se negli ultimi giorni di mercato questa pista potrà riaprirsi. Quello che appare certo è che comunque Arthur non rientri nei piani di Massimiliano Allegri.

Difficilmente per lui ci sarà posto nella nuova Juventus.

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, invece, la situazione sarebbe ben diversa. Il francese di fronte a una buona offerta può partire ma non è fuori dal progetto. La Juventus avrebbe detto si alla proposta dello United per il francese perché ha ritenuto soddisfacente l'offerta inglese.

Inoltre, Adrien Rabiot va in scadenza nel 2023 e per i bianconeri questa potrebbe essere l'ultima occasione di monetizzare. Adesso resta da capire come evolverà la situazione. Anche perché senza un'uscita difficilmente si potrà arrivare a Leandro Paredes. Il PSG avrebbe aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto ma senza una partenza la Juventus non avrebbe posto per inserirlo in rosa.

Si lavora per Depay

Al momento, però, la Juventus sarebbe maggiormente concentrata sulla questione legata a Memphis Depay. Infatti, l'olandese, rispetto a Paredes, sarebbe una priorità. La Juventus non avrà a disposizione Angel Di Maria per qualche settimana perciò Massimiliano Allegri ha bisogno di un giocatore offensivo. Per questo motivo, i bianconeri stanno cercando di chiudere per avere Depay già il 22 agosto contro la Sampdoria.