Quando mancano ormai pochi giorni alla fine del Calciomercato, la Juventus starebbe prendendo in considerazione dei profili alternativi a Leandro Paredes, qualora si dovesse complicare l'arrivo dell'argentino del Psg, e il nome di Douglas Luiz, apparirebbe come una delle prime scelte. Inoltre, i bianconeri avrebbero ricevuto una proposta dal Bayern Monaco che vorrebbe il difensore Danilo in cambio di Benjamin Pavard, terzino francese di 26 anni.

Calciomercato Juventus, se salta Paredes l'alternativa sarebbe Douglaus Luiz dell'Aston Villa

La Juventus e il PSG stanno trattando ormai da settimane per Leandro Paredes.

L'operazione tra le due compagini sembrerebbe però andare a rilento, con i bianconeri che spingerebbero per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino del calciatore, attualmente valutato 20 milioni di euro.

Intanto la dirigenza della Vecchia Signora che si starebbe guardando attorno nel caso in cui la trattativa dovesse prolungarsi eccessivamente: un profilo alternativo potrebbe essere Douglas Luiz. Secondo Sky Sport la Juve osserverebbe il calciatore brasiliano in forza all'Aston Villa come "piano B". Il centrocampista classe '98 è legato contrattualmente alla formazione britannica fino al 2023, il suo cartellino verrebbe valutato 35 milioni di euro.

Il Bayern Monaco vorrebbe Danilo e avrebbe proposto in cambio Benjamin Pavard

Il Bayern Monaco, dopo aver strappato dalla Juventus per 70 milioni di euro Matthijs de Ligt, vorrebbe attingere nuovamente alla compagine bianconera per assicurarsi le prestazioni sportive di Danilo, difensore "tuttofare" che piacerebbe a Nagelsmann.

Per arrivare al calciatore brasiliano, secondo le indiscrezioni, la compagine tedesca sarebbe pronta a mettere sul tavolo come pedina di scambio Benjamin Pavard, terzino francese classe '96, considerato in uscita ormai da alcune settimane.

La Juve, che gradirebbe ringiovanire le corsie laterali, con l'eventuale arrivo del fluidificante transalpino sistemerebbe entrambe le fasce, vista la capacità di Pavard di giocare sia a destra che a sinistra.

Secondo alcuni rumors, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero messo nelle mani di Massimiliano Allegri la decisione finale.

In ogni caso la Juventus valuterebbe anche altri profili per le corsie, ad esempio Juan Bernat, che potrebbe arrivare in prestito dal PSG negli ultimi scampoli di calciomercato.