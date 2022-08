Sono ore calde le ultime di questo mercato estivo per il Milan ed i tifosi rossoneri, con la dirigenza che avrebbe intenzione di mettere a segno almeno un colpo a centrocampo per completare definitivamente la rosa dopo gli acquisti delle settimane passate.

La dirigenza rossonera sta valutando la pista che potrebbe portare Bakayoko al Monza, per poi rilanciare le offerte per Lokonga dell’Arsenal e per Vranckx del Wolfsburg che, nel caso, arriverebbero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Monza forte su Bakayoko

Il centrocampista rossonero classe ’94 non sembra trovare più spazio al centro del gioco di mister Pioli e potrebbe valutare la possibilità di approdare al Monza, spostandosi di pochi chilometri rispetto alla collocazione attuale.

Il tecnico rossonero, in queste prime giornate, nonostante un acciaccato Tonali, gli ha preferito altre alternative, dando un segnale sia al giocatore sia alla dirigenza rossonera che sta lavorando per il suo trasferimento. L’uscita del centrocampista francese di origini ivoriane lascerebbe un altro posto vacante nel reparto centrale del Diavolo e la dirigenza rossonera sarebbe costretta ad intervenire per mettere a disposizione di Pioli una rosa al completo, ricambi compresi, per permettere al Milan di affrontare al meglio tutte le competizioni della stagione 22/23. Una stagione così lunga, infatti, non si era mai vista e le squadre hanno bisogno di più uomini a disposizione per poter schierare sempre la migliore formazione possibile.

Possibile doppio colpo a centrocampo

L’arrivo di Thiaw, difensore centrale dello Schalke 04, non sembra aver chiuso il mercato in entrata del Diavolo, con la dirigenza rossonera che è alla ricerca di almeno un centrocampista da inserire in rosa prima della fine del mercato estivo. Dalle ultime notizie, gli obiettivi sarebbero due: da una parte ci sarebbe il centrocampista dell’Arsenal Albert Lokonga, che ha giocato pochissimi minuti in queste prime partite e non sembrerebbe rientrare nei progetti futuri del club inglese; dall’altra si parla del giovanissimo giocatore del Wolfsburg, Aster Vranckx, sul quale il Milan potrebbe puntare anche in ottica futura, visto il potenziale di crescita.

Entrambi potrebbero arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva inferiore ai 15 milioni di euro. La formula del prestito sarebbe quella maggiormente gradita alla dirigenza rossonera che, dopo gli acquisti precedenti, non ha più a disposizione molta liquidità e non sembra poter procedere ad un acquisto a titolo definitivo. La cosa certa, comunque, sembra essere quella che la dirigenza rossonera metterà presto a disposizione di Pioli un nuovo, giovane centrocampista da inserire e far crescere nell’ambiente rossonero.