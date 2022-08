La Juventus è al lavoro per definire le ultime trattative di mercato fra cessioni e acquisti. Potrebbero arrivare almeno tre cessioni a centrocampo, parliamo di Arthur Melo, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Tutti e tre potrebbero lasciare la società bianconera in prestito, il brasiliano piace in Spagna, per i due giovani potrebbero esserci dei prestiti in Serie A rispettivamente al Monza e alla Cremonese. Si valutano offerte anche per Denis Zakaria, anche se difficilmente la Juventus potrà monetizzare i 20 milioni di euro del suo cartellino a pochi giorni dalla chiusura del Calciomercato estivo.

E' partito in prestito invece Luca Pellegrini, trasferitosi all'Eintracht Francoforte. Non è arrivato un suo sostituto, considerando che sulla fascia sinistra difensiva la Juventus può adattarci De Sciglio o eventualmente anche Danilo. Nelle ultime ore però arrivano notizie di mercato in merito ad un possibile rinforzo per la fascia difensiva. Si è parlato del possibile arrivo di Sergio Reguillon del Tottenham o di quello di Renan Lodi dall'Atletico Madrid. Alla fine però lo spagnolo si trasferirà all'Atletico Madrid ed il brasiliano al Nottingham Forrest. Si parla invece del possibile arrivo di Jordi Alba, che avrebbe avuto dei problemi con il tecnico del Barcellona Xavi. Una situazione che potrebbe agevolare il suo arrivo nella società bianconera.

Il giocatore Jordi Alba potrebbe lasciare il Barcellona e trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino spagnolo del Barcellona Jordi Alba potrebbe trasferirsi alla Juventus. Ad agevolare la sua cessione il rapporto professionale non ideale con il tecnico Xavi. Non è un caso che si parli molto del possibile arrivo al Barcellona di Marcos Alonso, che agevolerebbe la cessione di Jordi Alba.

Il classe 1989 in tal caso rappresenterebbe un acquisto a prezzo vantaggioso, la Juventus valuterebbe anche il prestito. Di certo incrementerebbe la qualità della fascia sinistra difensiva, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ed ha un'intesa contrattuale con la società spagnola fino a giugno 2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un terzino, sembra più certo invece l'arrivo del centrocampista, soprattutto se fossero confermate le cessioni dei vari Arthur Melo, Rovella e Fagioli. A tal riguardo la società bianconera sta lavorando all'arrivo di Leandro Paredes, l'argentino potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto a circa 17 milioni di euro. Un investimento importante considerando la bravura del centrocampista, che migliorerebbe l'impostazione di gioco. Avrebbe già trovato l'intesa con la società bianconera per un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione.