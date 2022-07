La Juventus a fine stagione 2021-2022 ha salutato giocatori che hanno scritto la storia bianconera. Su tutti Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, il difensore per trasferirsi nel campionato americano, l'argentino in scadenza di contratto. A questi bisogna aggiungere anche Federico Bernardeschi (che sarebbe vicino al Toronto) e Alvaro Morata, che non è stato riscattato dalla società bianconera. L'Atletico Madrid e la Juventus non hanno trovato un'intesa economica sulla valutazione di mercato dello spagnolo considerando che per acquistarlo ci volevano 35 milioni di euro.

Somma considerata pesante dai bianconeri, che però potrebbero trattare di nuovo con l'Atletico Madrid per acquistare a titolo definitivo lo spagnolo. A parlare del possibile ritorno di Morata alla Juventus è stato Marcello Chirico. Sul suo profilo Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che Allegri vorrebbe di nuovo Morata così come lo spagnolo ritornerebbe volentieri a Torino. D'altronde non ha mai nascosto di sentire la Juventus e la città piemontese come la sua seconda casa, considerando anche che sua moglie è italiana e i suoi figli sono cresciuti in Italia. Sempre nel tweet Chirico ha aggiunto che anche l'Atletico Madrid vuole trovare un'intesa economica con la società bianconera per il giocatore.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus

'Allegri rivuole Morata, lo spagnolo rivuole la Juventus, L'Atletico Madrid vuole trovare un'intesa economica con la Juventus'. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico, che sottolinea come ci sia volontà da parte delle due società e di Morata di ritornare a Torino.

Servirà trovare l'intesa economica e non è da scartare che possa definirsi sulla base di un prestito con riscatto in diverse stagioni. A tal riguardo si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro pagabili in diverse stagioni. Lo spagnolo sarebbe un giocatore gradito da Allegri perché può fare il vice Vlahovic ma anche giocare insieme al titolare bianconero, come dimostrato nella seconda parte di stagione 2021-2022 alla Juventus.

La società bianconera potrebbe lavorare al suo ritorno nella seconda parte del Calciomercato estivo, anche perché in questo momento ha altre esigenze. Su tutte la cessione di de Ligt, il difensore potrebbe garantire circa 100 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per acquistare uno o due difensori centrali, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di uno o due difensori centrali. Potrebbero arrivare anche un centrocampista ed un rinforzo per il settore avanzato oltre a Morata. I preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Niccolò Zaniolo della Roma, che potrebbe trasferirsi per circa 50-60 milioni di euro nella società bianconera.