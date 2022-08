L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Alfonso Pedraza del Villarreal per potenziare la corsia mancina. I dirigenti, però, potrebbero ricevere un'offerta, per il prossimo anno, in arrivo dal Real Madrid per Nicolò Barella. Il Milan, dopo aver perso Renato Sanches, avrebbe pensato di rinforzare il centrocampo con le prestazioni di Frattesi.

Possibile rinforzo per la corsia mancina di Inzaghi

Il club presieduto dagli Zhang monitorerà Pedrasa durante l'amichevole con il Villarreal. Il calciatore è legato alla società che milita in Liga fino al 2026 ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Piacerebbe per le sue attitudini in zona offensiva. Lo staff nerazzurro avrebbe iniziato a sondare dei terzini sinistri quando Robin Gosen si è fermato nelle settimane precedenti per un affaticamento muscolare. Il classe 1996 potrebbe avere il consenso di Simone Inzaghi se Federico Dimarco venisse utilizzato come terzo centrale e non come esterno a tutta fascia. L'Inter avrebbe sondato anche Fiip Kostic che, però, sarebbe molto vicino ad accettare la Juventus, club che ha intensificato i contatti nelle ultime ore. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Barella potrebbe essere l'erede di Kroos

Il Real Madrid sarebbe disposto ad acquistare Nicolò Barella nella prossima stagione.

L'ex Cagliari sarebbe stato individuato da Carlo Ancelotti come erede di Toni Kroos. La società nerazzurra chiederebbe circa 90 milioni di euro ma potrebbe accettare un'offerta da 80 milioni cash anche se il centrocampista rappresenta un ruolo cardine per il progetto tecnico di Inzaghi. Inoltre, Barella sarebbe stato nominato come possibile profilo per ereditare la fascia da capitano qualora Samir Handanovic dovesse lasciare il calcio giocato al termine del contratto e essere scavalcato nelle gerarchie da Onana.

Il Milan avrebbe pensato a Davide Frattesi

Il Milan avrebbe bisogno di un centrocampista dopo aver perso Renato Sanches, che si è accasato nel Paris Saint Germain. Il nome dei dirigenti sarebbe quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Il calciatore avrebbe però una valutazione di circa 30 milioni di euro, ritenuta troppo alta dai rossoneri.

Il Milan, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Frattesi piacerebbe a Stefano Pioli perché in grado di giocare sia come mezzala che come mediano. Maldini e Massara dovrebbero chiudere il mercato estivo con un centrocampista per occupare il posto lasciato vacante da Kessie. L'ex Atalanta ha deciso di non rinnovare per il Milan e di accordarsi con il Barcellona di Xavi.