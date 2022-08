In casa Juventus tiene sempre banco l'emergenza a centrocampo. La dirigenza bianconera vorrebbe portare sotto la Mole almeno un paio di centrocampisti per coprire le assenze di Pogba e McKennie e le possibili cessioni di Arthur e Rabiot. Nelle ultime ore sembra che il Barcellona abbia messo De Jong nella lista delle possibili cessioni. Il centrocampista olandese non farebbe più parte dei piani di Xavi e una sua cessione, anche in prestito, potrebbe interessare la Juventus. Una soluzione che in questa sessione di calciomercato potrebbe dare una boccata d'ossigeno alle disastrate finanze blaugrana.

Buone notizie intanto per Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista ha pienamente convinto Allegri e la dirigenza della Vecchia Signora metterebbe sul piatto un contratto fino al 2026.

De Jong avrebbe rifiutato il Manchester United

Il centrocampista olandese De Jong avrebbe rifiutato sia il trasferimento in Inghilterra per giocare la Champions League sia una riduzione del suo ingaggio proposta dal Barcellona. Queste condizioni potrebbero spingere la società catalana a valutare il prestito del giocatore. Soluzione forse non troppo gradita dalla dirigenza azulgrana ma che porterebbe la società a restare nei massimi salariali da rispettare.

La situazione di De Jong viene monitorata dalla Juventus che potrebbe pensare all'olandese per sostituire Pogba.

Il prestito del giocatore permetterebbe un risparmio economico notevole oltre a una valutazione attenta del giocatore. Peculiarità quasi indispensabile, visto che il centrocampista non ha avuto un rendimento costante nel tempo. Su De Jong pare ci sia anche il Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe il preferito dal centrocampista dopo l'acquisto di De Ligt.

Fagioli avrebbe convinto Allegri

Buone notizie arrivano dei giovani. Salvo sorprese ci sarà anche Fagioli nella rosa della Juventus. Il centrocampista ha pienamente convinto Allegri e una sua conferma pare quasi scontata. La società avrebbe proposto al giocatore un allungamento del contratto fino al 2026 con aumento dell'ingaggio.

La sensazione è che si vada verso la fumata bianca entro poco tempo. Fagioli ha più volte espresso la volontà di restare a Torino per provare a giocarsi un posto tra gli undici titolari.

Arthur e Rabiot verso la cessione

Il centrocampista brasiliano Arthur potrebbe salutare la Juventus direzione Valencia. La trattativa tra le parti sarebbe in fase avanzata, tanto che alcuni media riportano indiscrezioni di una sua conclusione già nei prossimi giorni. Il centrocampista non ha mai convinto Allegri e una sua permanenza a Torino, senza la garanzia di giocare, metterebbe a rischio la convocazione per i prossimi mondiali. Motivo che spingerebbe il giocatore ad accettare un ritorno nella Liga agli ordini di Gattuso.

Situazione diversa per Rabiot. il francese piace ad Allegri ma potrebbe comunque salutare la Juventus. Su di lui sembra ci sia il forte interesse del Monaco e una sua cessione, seppur a malincuore, porterebbe nelle casse bianconere circa 20 milioni di euro. I monegaschi potrebbero farsi avanti in caso di passaggio del turno nei preliminari di Champions League.