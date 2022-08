Inter, Milan e Juventus lavorano per potenziare le rose dei rispettivi allenatori. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri ed i rossoneri si potrebbero sfidare per il cartellino di Christian Pulisic del Chelsea. Il club degli Agnelli potrebbe poi ricevere un'offerta molto alta dal Manchester United per Dusan Vlahovic. I nerazzurri avrebbero intenzione di potenziare la difesa con un nuovo arrivo e starebbero monitorando Japhet Tanganga del Tottenham.

Vlahovic piacerebbe allo United

Il Manchester United starebbe cercando l'erede di Cristiano Ronaldo che non sarebbe centrale nel progetto di Ten Hag.

Il club che milita in Premier League potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 90 milioni di euro più il cartellino di Anthony Martial per assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. La proposta è molto alta, ma i dirigenti della Juventus non dovrebbero prenderla in considerazione perché considerano il serbo un giocatore importante per il presente e per il futuro.

Tameze e Pulisic nei piani del MIlan

Il Milan vorrebbe rinforzare centrocampo ed attacco. Gli obiettivi sarebbero Adrien Tameze e Christian Pulisic. Il calciatore del Verona potrebbe lasciare i veneti per giocare la Champions League ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. I rossoneri potrebbero però proporre un prestito con diritto di riscatto.

L'esterno del Chelsea piacerebbe anche alla Juventus e non sarebbe nei piani tattici di Thomas Tuchel. Per l'ex Borussia Dortmund, la trattativa sarebbe un po' più complessa perché avrebbe una stima di circa 25 milioni di euro. Entrambi i calciatori avrebbero il consenso di Stefano Pioli che li ritiene congeniali al suo 3-5-2.

Rispunta Tanganga per l'Inter

L'Inter necessita di un difensore centrale dopo l'addio di Andrea Ranocchia. Gli obiettivi principali sarebbero Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Francesco Acerbi del Sassuolo. Nelle ultime ore sarebbe ritornato di moda il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. Il centrale degli Spurs, che piacerebbe molto anche al Milan, sarebbe in uscita perché poco considerato dal tecnico Antonio Conte.

Il club londinese avrebbe intenzione di cederlo in prestito ma con obbligo di riscatto. Soluzione non molto gradita ai nerazzurri che preferirebbero un'operazione low cost impostata su un prestito con diritto di riscatto. I dirigenti degli Zhang, però, dopo aver ceduto Cesare Casadei al Chelsea, potrebbero riprendere i discorsi con il Borussia Dortmund per acquistare Akanji che avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento alla Pinetina. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023.