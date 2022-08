La Juventus è attesa da un fine agosto molto interessante per quanto riguarda il calcio giocato ma anche il mercato. Dopo la vittoria contro il Sassuolo la squadra di Allegri giocherà contro Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina, Salernitana e Monza, prima della pausa per le nazionali. Ci sarà molto lavoro da fare sul mercato per la società bianconera, fra cessioni da definire e acquisti da concretizzare per migliorare una rosa che ha bisogno di qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo in caso di cessione di uno fra Arthur Melo e Adrien Rabiot potrebbe arrivare Leandro Paredes.

La Juventus avrebbe già un'intesa con il giocatore e con il Paris Saint Germain, si parla di prestito oneroso da 5 milioni di euro più diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Potrebbe partire anche Niccolò Rovella, si parla di prestito per l'ex Genoa. Giocherà molti match invece, almeno in questo inizio di stagione, Denis Zakaria. Lo svizzero ha una fisicità importante, oltre al fatto che è bravo dare equilibrio alla squadra come dimostrato nel match contro il Sassuolo. Nonostante questo però Allegri non sarebbe soddisfatto del lavoro svolto dal centrocampista nelle ultime settimane. A dichiararlo è Luca Momblano, che però ha aggiunto che difficilmente lo svizzero lascerà Torino anche in considerazione dell'infortunio subito da Pogba.

Il francese dovrebbe rientrare l'11 settembre contro la Salernitana.

Massimiliano Allegri non sarebbe soddisfatto del lavoro svolto da Zakaria

Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non sarebbe soddisfatto del lavoro svolto da Denis Zakaria nelle ultime settimane. Lo svizzero però non rischia la cessione anche perché è l'alternativa a Pogba, attualmente infortunato al menisco e che dovrebbe rientrare l'11 settembre.

Il francese dovrà essere gestito, per questo Zakaria potrebbe giocare diversi match. Di certo il match contro il Sassuolo ha mostrato uno svizzero efficace soprattutto nel garantire equilibrio al centrocampo, diversi gli errori invece nell'impostazione di gioco. Zakaria ha giocato in una posizione più difensiva rispetto ai match giocati nelle amichevoli estive negli Stati Uniti.

Allegri ha schierato più avanti McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse riuscisse a concretizzare la cessione di uno fra Arthur Melo e Adrien Rabiot (o di tutti e due) potrebbe poi acquistare Leandro Paredes, per il quale ci sarà già un'intesa contrattuale. Si lavora anche al rinforzo nel settore avanzato. Mancherebbe solo la rescissione contrattuale con il Barcellona e poi Memphis Depay dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera a circa 5 milioni di euro più bonus a stagione.