Il mercato di Juve e Roma non si svilupperebbe sono in entrata ma anche in uscita: i bianconeri, avrebbe trovato la quadra con il Monza per Rovella e starebbe valutando se trattenere Fagioli o meno. I giallorossi, nel frattempo, starebbero cedendo Kuivert, Diawara e Calafiori.

Calciomercato Juventus, Rovella al Monza, Arthur bloccato a Torino dal suo ingaggio

La finestra estiva di Calciomercato 2022/23 si concluderà nella giornata di giovedì 1 settembre alle ore 19.00 e di conseguenza, le big del nostro campionato stanno lavorando per concludere le ultime operazioni in entrata ma anche in uscita.

A questo proposito, la Juventus e la Roma, apparirebbero come due dei club tra i più attivi nell'ambito delle cessioni. I bianconeri, avrebbero infatti trovato un'intesa di massima con il Monza di Silvio Berlusconi per il passaggio in prestito secco del centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella. Il calciatore, sarebbe dunque atteso nella giornata di domani nel capoluogo lombardo, dove dovrebbe effettuare le visite di rito e firmare il contratto con la sua nuova squadra. La Vecchia Signora inoltre. vorrebbe vendere a titolo definitivo anche Arthur Melo, ma il pesante ingaggio del regista brasiliano, bloccherebbe di fatto, molte delle destinazioni possibili. Infine, un altro nome caldo sulla lista dei partenti sarebbe quello di Nicolò Fagioli ma le ultime parole di Allegri, lo tirerebbero fuori dalla lista dei potenziali partenti: "Non commento le parole del suo agente, perchè non posso commentare tutto quello che viene detto.

Fa parte del mondo del calcio parlare e esprimere la propria idea e opinione. Di Fagioli sono comunque molto contento e penso rimarrà con noi". In ogni caso, sulla giovane promessa bianconera, resterebbero vigili sia Sampdoria e Cremonese.

Calciomercato Roma, tris di calciatori in uscita dalla Capitale: Kluivert, Calafiori e Diawara preparano le valigie

Come già anticipato, anche la Roma si starebbe facendo notare per la quantità di cessioni che potrebbe mandare in porto nel giro delle prossime ore. La compagine giallorossa, avrebbe dunque trovato una collocazione per 3 calciatori ritenuti ai margini del progetto di José Mourinho: Calafiori, Diawara e Kluivert.

Partendo da Calafiori, il giovane terzino sinistro dovrebbe andare al Basilea per 1.5 milioni di euro, bonus compresi, con il 40% sulla futura rivendita mantenuto dalla Roma. Diawara invece, avrebbe già effettuato e superato le visite mediche con l'Anderlecht che di conseguenza, dovrebbe versare 3 milioni di euro nelle casse dei giallorossi, che come per Calafiori, manterrebbero il 50% del guadagnato sulla futura rivendita del guineano. Infine, si sarebbe sbloccata anche la cessione di Justin Kluivert al Fulham, con l'olandese che potrebbe unirsi alla compagine britannica con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe al raggiungimento di alcuni facili obiettivi, fissato a 9.5 milioni di euro. Anche in questo caso, la Roma si sarebbe riservata il 20% sulla possibile rivendita del calciatore.