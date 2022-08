In queste settimane le cronache sportive hanno parlato molto di un possibile ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo. Prima il nome del portoghese era stato accostato alla Juventus, mentre negli ultimi giorni si è parlato della possibilità di vederlo al Napoli.

Di Cristiano Ronaldo ha parlato anche l'opinionista Massimo Mauro nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia 1 e in particolare ha respinto al mittente il paragone tra CR7 e Maradona: "Ronaldo? Ragazzi sfascia lo spogliatoio. Maradona era ben voluto da tutti suoi compagni non perché era Maradona ed era più forte a stoppare il pallone, ma perché era generoso e difendeva sempre i compagni.

Dillo a Chiesa e dillo agli altri se avessero il coraggio di dire la verità. Quello che è successo nello spogliatoio della Juve.", ha detto l'ex calciatore della Juventus. Inoltre, Mauro ha spiegato che l'altra allenatore bianconero Pirlo decise di non far giocare CR7 a Bologna.

Massimo Mauro parla di Cristiano Ronaldo

Circa un anno fa Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus. Il portoghese, nella sua ultima stagione in bianconero, è spesso apparso infastidito e anche in campo talvolta riprendeva platealmente i compagni di squadra. Nel corso della trasmissione "Pressing", Massimo Mauro ha rivelato che CR7 avrebbe addirittura alzato le mani su un suo compagno di squadra.

Per l'ex calciatore della Juventus non dovrebbe essere fatto il paragone tra il portoghese e Diego Armando Maradona perché l'argentino difendeva i suoi compagni e tutti gli volevano bene mentre non si potrebbe dire lo stesso dell'attuale giocatore del Manchester United.

L'ex calciatore bianconero ha poi spiegato che Andrea Pirlo aveva deciso di escludere il portoghese dalla sfida dell'ultima giornata di campionato contro il Bologna: "Ricordati che l'ultima partita di Pirlo Ronaldo è stato in panchina. Ricordatelo. Non paragonate per favore Ronaldo a Maradona", ha dichiarato Massimo Mauro nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia uno.

La Juventus questa estate ha rivoluzionato la sua rosa, in attesa del ritorno di Chiesa

La Juventus, ormai, ha voltato pagina e si è lasciata alle spalle il capitolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno deciso di compiere una piccola rivoluzione a livello di rosa, puntando su Angel Di Maria, Paul Pogba e Josip Kostic. Un altro calciatore su cui la Juventus ovviamente punta molto è Federico Chiesa, al momento il giocatore italiano classe '97 è ancora fermo ai box dopo l'infortunio subito a gennaio e sta lavorando per rientrare il prima possibile.

Quello che è certo è, al di là, dei possibili screzi con CR7 è che Chiesa ha ereditato proprio il numero lasciato libero dal portoghese. Infatti, da questa stagione l'ex calciatore viola ha deciso di lasciare il 22 per indossare il numero 7. Adesso i tifosi della Juventus non vedono l'ora che Chiesa torni a disposizione per rivederlo in azione sui campi da calcio.