Sono tante le notizie di Calciomercato che coinvolgono alcune squadre di Serie A. Tra i club più attivi c'è sicuramente la Roma che prepara l'arrivo di Georgino Wijnaldum [VIDEO] e la cessione di Jordan Veretotut, mentre l'Inter potrebbe vacillare causa offerta del Chelsea per Dumfries.

Roma, arriva Wijnaldum. Veretout al Marsiglia

La Roma è sicuramente tra le grandi protagoniste di questo calciomercato estivo. Dopo aver acquistato Dybala, i giallorossi si preparano ad un altro colpo da novanta per puntellare la mediana a disposizione di Mourinho.

Infatti, sarebbe vicinissimo l'arrivo di Georgino Wijnaldum nella Capitale. Il club capitolino avrebbe trovato l'accordo con il Paris Saint Germain per il passaggio in prestito con diritto di riscatto da parte del centrocampista olandese, pronto a diventare il cardine della mediana dello Special One. Con l'arrivo di Wijnaldum, la società giallorossa è pronta a salutare Jordan Vereotut che dopo qualche sondaggio di Juventus e Milan potrebbe approdare in Ligue 1. Infatti, sembrerebbe tutto fatto per il suo paggio al Marsiglia con la Roma che avrebbe accettato l'offerta da 11 milioni di euro più 4,5 di bonus da parte del club francese.

Dopo aver sistemato la questione Wijnaldum, il club giallorosso è pronto a completare anche l'acquisto di Andrea Belotti.

Il Gallo è considerato il perfetto vice Abraham ed avrebbe accetto l'ingaggio da 2,8 milioni di euro. La trattativa dovrebbe sbloccarsi definitivamente con l'addio di Shomurodov, conteso da Bologna e Torino.

Inter, il Chelsea non molla Dumfries

Anche l'Inter è molto attiva sul fronte mercato con i nerazzurri che vogliono blindare i pezzi pregiati dell'organico a disposizione di Inzaghi.

Tra questi c'è sicuramente Denzel Dumfries che resta uno degli obiettivi principali del Chelsea di Thomas Tuchel. Dopo aver rifiutato la prima offerta di 25 milioni di euro, i Blues potrebbero ritornare alla carica e mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il terzino olandese.

Oltre Dumfries, il club inglese avrebbe chiesto informazioni anche sul giovane Casadei, che la società interista valuta non meno di 20 milioni di euro nonostante la giovane età.

In attesa di capire il futuro di Dumfries, l'Inter comincia a sondare diverse piste per sostituirlo. Sfumato Udogie ad un passo dal Tottenham, l'Inter potrebbe virare su Manuel Lazzari o su altri profili abbordabili dal punto di vista del costo come Sergino Dest che è ormai fuori dal progetto di Xavi al Barcellona. Più complicata la pista che porta a Singo del Torino: infatti, i granata chiedono 25-30 milioni di euro per lasciar partire l'esterno ivoriano.