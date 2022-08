Denzel Dumfries potrebbe salutare l'Inter. L'esterno olandese, arrivato dal Psv per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, potrebbe partire sponda Chelsea. I Blues sarebbero in pressing sul terzino nerazzurro e dopo un'offerta rifiutata, potrebbero ritornare alla carica per accaparrarsi le sue prestazioni.

Inter, idea Lazzari

In caso di cessione dell'olandese, l'Inter sta valutando diversi profili che possano puntellare le corsi esterne, fondamentali nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe una vecchia conoscenza del tecnico nerazzurro ovvero Manuel Lazzari, voluto fortemente da Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina della Lazio.

L'Inter potrebbe decidere di sondare il terreno per l'esterno biancoceleste che viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro. Difficile che il club laziale e soprattutto Maurizio Sarri possano privarsi di un elemento fondamentale per la difesa: infatti, dopo un anno di apprendistato alla corte del Comandante, Lazzari ha terminato il campionato in crescendo e risulta un titolare della nuova Lazio.

Oltre il numero 20 laziale, l'Inter continua a tenere sotto osservazione anche il profilo di Udogie dell'Udinese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. I nerazzurri devono però guardarsi dal forte interesse del Brighton che dopo la cessione di Cucurella al Chelaea, potrebbero virare fortemente sull'esterno friulano.

Infine, sullo sfondo anche la candidatura di Singo del Torino che viene valutato attorno ai 25-30 milioni di euro.

Inter, possibile inserimento per Tanganga

Oltre alla vicenda Dumfries, l'Inter aspetta di capire il futuro di Milan Skriniar, che dopo esser stato accostato a Chelsea e Paris Saint Germain potrebbe restare e rinnovare il contratto con il club nerazzurro.

Nonostante la permanenza del centrale slovacco, i nerazzurri si stanno muovendo per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi dopo l'addio di Ranocchia al Monza. Viste le richieste importanti della Fiorentina per Milenkovic, il direttore sportivo Marotta potrebbe virare su profili low-cost come Tanganga, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte al Tottenham.

Sul centrale inglese, ci sarebbe però l'interesse del Milan che però non è riuscito a trovare un accordo con gli Spurs. L'Inter potrebbe approfittarne e virare sul classe 96.

Oltre Tanganga, i nerazzurri continuano a monitorare anche la situazione legata a Francesco Acerbi, pronto a lasciare la Lazio di Maurizio Sarri. Il centrale italiano potrebbe risultare un'ottima opzione in quanto già allenato da Inzaghi durante la sua esperienza nella Capitale.